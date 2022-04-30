هاشتاج "توبه" لعمرو سعد يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج توبة، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، وذلك للاشادة بالمسلسل وبدور النجم عمرو سعد في أحداث العمل.

وتصدر "توبة" قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات من قبل المتابعين علي الحلقة 29 من مسلسل "عمرو سعد" وكانت التعليقات كالتالي:

ويقدم عمرو سعد، في أحداث المسلسل، دور شاب اسمه توبه، يجمع بين حرفة الخراطة وفتح الخزائن بطرق غير قانونية، ويؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق، وتتسم شخصيته بالعنف، فيما تراقبهما الأجهزة الأمنية.



مسلسل "توبه" من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، صبا مبارك، دياب، أحمد بدير، أسماء أبو اليزيد، دياب، انتصار، محمد لطفي، حسن أبو الروس، كريم عفيفي، مصطفي خضر مع مجموعة اخرى من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد حلبة.