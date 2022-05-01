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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جاك Aion Y الكهربائية تخطف الأنظار من جديد .. صور

جاك Aion Y الكهربائية
جاك Aion Y الكهربائية تخطف الانظار من جديد

استطاعت السيارة جاك Aion Y ان تخطف انظار محبي اصدارات الكروس اوفر الرياضية، ويعزز الصانع الصيني من تواجدة عبر هذه النسخة الجديدة كليًا، التي تعتمد على تقنيات فنية متطورة، إلى جانب التجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب تقنية العمل بالطاقة الكهربائية.

جاك Aion Y الكهربائية تخطف الانظار من جديد

جاك Aion Y الكهربائية تخطف الانظار من جديد

تظهر السيارة جاك Aion Y بتصميم خارجي انيق، حيث تضم مصابيح حادة وعدوانية المظهر، بالاضافة إلى صادم امامي مبب قليلًا من الناحية السفلية مع لمسات برتقالية الاون، واقطاب ثنائية على جانبي السقف بنفس هذه اللمسات.

جاك Aion Y الكهربائية تخطف الانظار من جديد

وترتكز السيارة جاك Aion Y على جنوط رياضية اقرب إلى تصميم الدرع الحربي تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.750 مم، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم داخل مجسم من اللون الاسود، بالاضافة إلى المفهوم الخارجي الرباعي الابواب، ودعامات جانبية، مع بعض اللمسات الانسباية البارزة والغائرة.

جاك Aion Y الكهربائية تخطف الانظار من جديد

وتضم السيارة جاك Aion Y محرك كهربائي الاداء يستطيع أن ينتج قوة قدرها 135 كيلووات، ومحرك اخر 100 كيلووات، ويتراوح عدد الكليومترات التي تقطعها السيارة بين 410 و حتى 600 كيلومتر، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 4.410 مم للطول، وبعرض يبلغ 1870 مم، و 1.645 مم للارتفاع.

جاك Aion Y الكهربائية تخطف الانظار من جديد

وتحتوي السيارة جاك Aion Y من الداخل على مقود حركة متعدد الوظائف، ولوحة عدادات LCD، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة وانظمة الملاحة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وزجاج كهربائي التحكم، بالاضافة إلى بعض اللمسات البرتقالية، ونظام صوتي وترفيهي. 

جاك Aion Y السيارة جاك Aion Y الكروس اوفر الرياضية الصانع الصيني

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