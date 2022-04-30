إطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تلفت الأنظار من الصحراء في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية إلى جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "

وتألقت لاميتا خلال الجلسة التصويرية التي خضعت لها في الصحراء، باطلالة جريئة خطفت الانظار ، ولاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

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وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.



وتبتعد لاميتا فرنجية حاليا عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى، والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها فى أى عمل فنى.



أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم عمر وسلمى 3، وشاركها البطولة "تامر حسنى، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف"، كما شاركت لاميتا بدور بارز فى فيلم "حد سامع حاجة" مع النجم رامز جلال، والفنان القدير محيى إسماعيل.



