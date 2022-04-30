جاكوار TCS ريسينج تكشف عن نموذج اختباري جديد لـ GEN3.. صور

كشفت جاكوار TCS ريسينج عن النموذج الأولي للسيارة الاختبارية لعام 2023، بعد الكشف عن الجيل الثالث من سيارة سباق الفورمولا إي الكهربائية بالكامل.

تم اقتباس تصميم النموذج الجديد من الخطوط الحادة والزاوية للسيارة الجديدة، واختار فريق السباق نظام ألوان أحادي يضيف إحساسًا متطورًا للسيارة التجريبية، كما سيتم تطبيق الزخرفة على سيارة تطوير جاكوار إي تايب Gen3 لمرحلة اختبار المسار المهمة، والتي من المقرر أن تبدأ قريبًا.

جاكوار TCS ريسينج تكشف عن نموذج اختباري جديد لـ GEN3

لن يكون هذا هو اللون النهائي لسيارة السباق، وسيتم الكشف عن مخطط الألوان النهائي والرسومات المنقحة في وقت لاحق من هذا العام، قبل الموسم التاسع من سباقات الفورمولا إي .

تأتي سيارة Gen3 بقوة 135 حصان أقوى من سيارة Gen2، على الرغم من كونها أخف وزناً وأصغر حجماً، كما إنها أيضًا أكثر كفاءة، حيث تنتج ما يصل إلى 40% من الطاقة التي يحتاجها السباق أثناء تشغيلها باستخدام الكبح المتجدد.

جاكوار TCS ريسينج تكشف عن نموذج اختباري جديد لـ GEN3

أعلنت جاكوار أن أربعة من سيارات السباق الخاصة بها سيتم تشغيلها من خلال تقنية مجموعة نقل الحركة الجديدة هذا العام، وتخطط الشركة المصنعة لتزويد المحرك الكهربائي عالي الجهد والعاكس وناقل الحركة ونظام التبريد والغلاف والتعليق لكل من فريق جاكوار TCS ريسينج و إنفيجن ريسينج.

جاكوار TCS ريسينج تكشف عن نموذج اختباري جديد لـ GEN3

اختتم باركلي حديثه قائلاً "إن فريق جاكوار TCSريسينج جاهز لمواجهة التحدي الجديد ونتطلع إلى التنافس مع هذه السيارة الجديدة والتكنولوجيا الأفضل".

صرح جيمس باركلي مدير الفريق "الجميع متحمسون في جاكوار TCS ريسينج للكشف عن سيارة اختبارية لسيارة Gen3 بتصميم جديد وحديث. يمثل المظهر المجرد مظهرًا جريئًا للفريق بينما نستعد للحقبة التالية من فورمولا إي ."

جاكوار TCS ريسينج تكشف عن نموذج اختباري جديد لـ GEN3

قال باركلي "تعتبر Gen3 معلمًا هامًا لبطولة العالم مع سيارة السباق الكهربائية الأكثر تقدمًا التي شهدناها على الإطلاق. نتوقع أن تجلب سيارات السباق Gen3الجديدة حركة أكثر سرعة وإثارة وأكبر في حلبات السباق الجديدة في وسط المدينة."