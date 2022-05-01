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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد .. نصائح ضرورية لـ تنظيف الكنب الشامواه

نصائح ضرورية لـ
نصائح ضرورية لـ تنظيف الكنب الشامواه

ساعات قليلة و يحل عيد الفطر المبارك ومع حلول هذه المناسبة تحرص الكثير من ربات المنزل على تنظيف البيت و الأثاث المنزلي.

يعتبر الكنب الشامواه تضيف أناقة ومظهرًا جذابًا للديكور الداخلي للمنزل ، لكن بعض الأشخاص لا يعرفون الطرق الصحيحة لتنظيف الشامواه ، مع العلم أن الوصفات الخاطئة تتلف الخامة بمرور الوقت.

خطوات تنظيف الكنب الشامواه من الأتربة 

ويفضل استخدام منظف المفروشات الخاص بالشمواه مع مراعاة تعليمات الاستخدام.

تهوية جيدة أثناء العمل بفتح النوافذ أو تشغيل المروحة.

إذا كانت الكنبة جديدة ، جرب المنظف على منطقة غير مرئية لها ، للتأكد من أن المنظف لا يضر بسلامة المادة.

تشمل العناصر المطلوبة عند تنظيف الكنب الشامواه فرشاة من جلد الغزال وقطعة قماش نظيفة ومكنسة كهربائية وممحاة من جلد الغزال وإسفنجة جافة. 

التنظيف المنتظم لـ الكنب الشامواه

استخدم مزيل البقع ، والذي يلعب دورًا في حماية الأريكة من الانسكابات.

- إزالة الوسائد كل أسبوع لتنظيف الأتربة والأوساخ بواسطة المكنسة الكهربائية.

بعد التنظيف ، امسحي الوسائد بفرشاة الشامواه.

الكنب الشامواه عيد الفطر المبارك تنظيف الكنب الشامواه المكنسة الكهربائية Home Garden

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