طرق سهلة وسريعة لـ تنظيف البوتاجاز والسجاد

تحتاج النساء لمعرفة طرق سهلة وسريعة تساعدهن في تنظيف البوتاجاز والسجاد بشكل خاص لأنهما من أكثر المهام المنزلية التى تحتاج لجهد كبير.

نعرض لكم طريقة سريعة لـ تنظيف البوتاجاز والسجاد لتريح النساء من العناء فى فصل الشتاء، وذلك وفقا لما جاء “thespruce”.



تنظيف السجاد من البقع



يعد تنظيف السجاد من أكثر الأمور المرهقة النسبة للمرأة وفي حالة انسكاب السوائل امسحيها على الفور بمناشف ورقية أو قطعة قماش بيضاء، ولا تستخدم أبدًا قطعة قماش أو منديل قد لا يكون ملونًا، ثم اتبعي الحيل التالية:

اخلطي محلول الخل والماء

في زجاجة رذاذ ، اخلطي جزءًا من الخل الأبيض المقطر وثلاثة أجزاء من الماء البارد وستحتاجي إلى إعادة ملء الزجاجة عدة مرات في حالة تنظيف سجادة من الحائط إلى الحائط.

تحذير

قبل البدء في عملية التنظيف العميق ، قومي برش محلول الخل على السجادة في مكان مخفي لاختبار ثبات ألوان السجادة ولا تستخدم المحلول إذا لاحظت أي تغير في اللون.

صودا الخبز والملح

في وعاء صغير اخلطي مزيجًا واحدًا لواحد من صودا الخبز والملح ويمكن أن يكون الملح ملح طعام أو ملح كوشير وضعيهم في زجاجة رذاذ بالماء البارد.



رشي خليط الملح وصودا الخبز على السجادة وقد تجد أنه من الأسهل الغسيل باتجاه الأطراف.

تنظيف البوتاجاز

يعد تنظيف البوتاجاز من أكثر المهام المنزلية التى تقوم بها المرأة شكل متكرر ودائم وفي فصل الشتاء لا تستطيع المرأة القيام بالمهام المنزلية التى تعتمد على الاستخدام المباشر للماء .

نعرض لكم مجوعة من الطرق السهلة والسريعة لـ تنظيف البوتاجاز.



ملح وبيكنج صودا



في وعاء من البلاستيك المقوى ضعي ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الماء وقلبيهم جيدا ثم ضعي قطعة قماش في الخليط واسمحى بها البوتاجاز .



صودا الخبز والليمون

ارتدى قفازا سميكا ثم رشي صودا الخبز على البوتاجاز ثم مررشرائح الليمون وافركي البوتاجاز بقوة باستخدام شريحة من الليمون أو القشرة الداخلية لليمون واستخدمى قطعة قماش مبللة لإزالة كل بقايا التنظيف ثم استخدمى قطعة قماش اخرى لتلميع البوتاجاز وتجفيفه جيدا.

