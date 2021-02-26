طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون في دقيقة واحدة

الآن بعد أن عرفت سبب أهمية تنظيف مواقد الغاز لديك ، سنخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته لجعل مواقد الغاز الخاصة بك مشرقة ولامعة مرة أخرى. افعل ذلك مرة واحدة في الشهر على الأقل وسيكون كل شيء على ما يرام.

وأفضل جزء هو: هناك فرصة جيدة أن يكون لديك بالفعل جميع الأدوات المنزلية الضرورية في خزائن مطبخك!

المكونات المنزلية التي ستحتاجها:

صابون أطباق

صودا الخبز

اسفنجة تنظيف

قماش التنظيف (يمكن أن يكون قميصًا قديمًا)

فرشاة أسنان قديمة

مشبك الورق

كيفية عمل اختراق تنظيف المطبخ في الصفحة التالية

الخطوة 1: تنظيف مواقد ورؤوس الغاز

إذا كان لديك موقد بهب شعلة ، فيجب عليك أولًا إيقاف تشغيل صمام الغاز شعلات الغاز لها غطاء خزفي قابل للإزالة ينشر النيران.





تحت الأغطية رأس الموقد ، أعلى أنبوب الغاز. قم بإزالة الأغطية ورؤوس الشعلات برفعها برفق في وضع مستقيم. هذا يمنع الضرر الذي قد تندم عليه لاحقًا.





نقع رؤوس الشعلات والشعلات لمدة 30 دقيقة في وعاء من الصودا والماء الدافئ. ثم افرك رؤوس وأغطية الشعلات بقطعة قماش غير كاشطة. بالنسبة للمناطق التي يصعب الوصول إليها ، استخدم فرشاة أسنان قديمة مع مزيج من الصابون والماء الدافئ.





إذا كانت فتحات المنافذ مسدودة ، استخدم مشبك ورق لتحريرها. اطوِ مشبك الورق إلى قضيب مستقيم وادفعه عبر الممرات الضيقة. الأوساخ ستخرج من الجانب الآخر.





احرص على عدم إتلاف المعدن وتركه يجف رأسًا على عقب. أنت لا تريد أي رغوة في الأنابيب الخاصة بك،