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مرأة

طريقة تنظيف البوتاجاز من الدهون في دقيقة واحدة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يجد كثير من الناس صعوبة في تنظيف البوتجاز الخاص بهم لأن الأوساخ تلتصق به بسرعة كبيرة. 

ومع نصائحنا المذهلة ، لن تضطر إلى الفرك لساعات متتالية وستتألق مواقد الغاز بعد دقيقة واحدة فقط!

لا تؤدي مواقد الغاز المتسخة والدهنية والمقالي المتسخة إلى تقدم عمر الجهاز ، فإننا غالبًا ما ننظف مواقد الغاز بشكل سطحي فقط.

كيفية تنظيف الاوساخ بسرعة وبدقة باستخدام أجهزة منزلية بسيطة وفقا لhouse-tricks

من السهل الحفاظ على مواقد الغاز بهذه الحافة البسيطة لأنه قد يكون خطيرًا جدًا إذا تركت الأوساخ تتراكم في هذه المنطقة 

عندما يعلق الغبار والأوساخ وغيرها من الحطام غير المرغوب فيه في فتحات الموقد الغازي ، يمكن أن يسد. لا يمكن للغاز أن يجد طريقه للخروج ويتراكم في الأنابيب. والغاز المتراكم ، كما يمكنك تخمينه ، حارق للغاية.

الآن بعد أن عرفت سبب أهمية تنظيف مواقد الغاز لديك ، سنخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته لجعل مواقد الغاز الخاصة بك مشرقة ولامعة مرة أخرى. افعل ذلك مرة واحدة في الشهر على الأقل وسيكون كل شيء على ما يرام. 

وأفضل جزء هو: هناك فرصة جيدة أن يكون لديك بالفعل جميع الأدوات المنزلية الضرورية في خزائن مطبخك!

المكونات المنزلية التي ستحتاجها:
صابون أطباق
صودا الخبز
اسفنجة تنظيف
قماش التنظيف (يمكن أن يكون قميصًا قديمًا)
فرشاة أسنان قديمة
مشبك الورق

كيفية عمل اختراق تنظيف المطبخ في الصفحة التالية
الخطوة 1: تنظيف مواقد ورؤوس الغاز
إذا كان لديك موقد بهب شعلة ، فيجب عليك أولًا إيقاف تشغيل صمام الغاز شعلات الغاز لها غطاء خزفي قابل للإزالة ينشر النيران.

تحت الأغطية رأس الموقد ، أعلى أنبوب الغاز. قم بإزالة الأغطية ورؤوس الشعلات برفعها برفق في وضع مستقيم. هذا يمنع الضرر الذي قد تندم عليه لاحقًا.

نقع رؤوس الشعلات والشعلات لمدة 30 دقيقة في وعاء من الصودا والماء الدافئ. ثم افرك رؤوس وأغطية الشعلات بقطعة قماش غير كاشطة. بالنسبة للمناطق التي يصعب الوصول إليها ، استخدم فرشاة أسنان قديمة مع مزيج من الصابون والماء الدافئ. 

إذا كانت فتحات المنافذ مسدودة ، استخدم مشبك ورق لتحريرها. اطوِ مشبك الورق إلى قضيب مستقيم وادفعه عبر الممرات الضيقة. الأوساخ ستخرج من الجانب الآخر.

احرص على عدم إتلاف المعدن وتركه يجف رأسًا على عقب. أنت لا تريد أي رغوة في الأنابيب الخاصة بك،
إذا كانت الملفات الكهربائية والمقطرات مليئة بالأوساخ المتراكمة ، قم بتشغيل الشعلات لبضع دقائق لحرق البقايا. بعد أن تبرد ، اغسل القطرات بالماء الدافئ والصابون وقم بتغطيتها بالكامل بمزيج من 2 جزء من صودا الخبز ومقدار من الماء. اترك أحواض التنقيط لتقف لمدة 15 دقيقة.

أثناء نقع أحواض التنقيط ، امسح ملفات السخان بقطعة قماش مبللة لإزالة البقع والبقايا. افرك صواني التنقيط واشطف بيكربونات خليط صودا الخبز. استخدم الماء النقي والصابون للغسيل والشطف ثم التجفيف. الآن يمكنك ببساطة تلميعها بقطعة قماش من الألياف الدقيقة حتى تصبح لامعة تمامًا مرة أخرى.

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