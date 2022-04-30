أحمد موسى: الإخوان عملوا لمصلحة الجماعة وليس الشعب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل الأختيار فضح كافة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، مضيفا "السلطة فقط كانت هدف الإخوان".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": " الإخوان لم يرغبوا في تحقيق مصلحة الشعب المصري".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإخوان نفذوا عددا كبيرا من أعمال العنف والإرهاب في كافة محافظات الجمهورية من أجل تحقيق مصلحة الجماعة وليس الشعب".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مشردين في كافة أنحاء العالم، والجماعة الإرهابية لم تراعي ربنا أثناء حكم مصر".

