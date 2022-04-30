بالفيديو.. شيكابالا يستعرض مهاراته بكرة تنس

شارك رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو للفهد الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد نادى الزمالك، أثناء استعراض مهاراته الكروية.



وظهر شيكا خلال مقطع الفيديو وهو يستعرض مهاراته بإحدى كرات التنس، ونال إعجاب المئات من محبيه.



واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء؛ استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني.



ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب انتهاء المران بأحد فنادق القاهرة لحين موعد مباراة إيسترن كومباني.



ويلتقي الزمالك مع إيسترن كومباني غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.