جونسون يعد بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال بين الزعيمين،السبت، بأنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا.

وقال متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية إن جونسون "أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين العتاد الذي يحتاجون إليه للدفاع عنم أنفسهم".

وأوضح أن جونسون عرض أيضاً مواصلة الدعم البريطاني في المجالين الاقتصادي والإنساني.

وقال رئيس وزراء بريطانيا على حسابه بموقع تويتر "لقد تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي في وقت سابق لتوضيح كيف ستستمر المملكة المتحدة في تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لمنح الأوكرانيين المعدات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم".

على جانب آخر، أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، أن فرنسا سترسل مزيدا من المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، وذلك بعد اتصال بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لماكرون على "شحنات المعدات العسكرية النوعية التي تسهم في المقاومة الأوكرانية"، فيما أشار الرئيس الفرنسي "إلى استمرار زيادة الدعم، وكذلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها فرنسا".

وقال الإليزيه في بيان إن ماكرون عبر مجدداً عن "قلقه البالغ" إزاء قصف روسيا لمدن أوكرانية و"الوضع غير المحتمل" في مدينة ماريوبول.

كما أكد ماكرون "تمديد مهمة الخبراء الفرنسيين المساهمين في جمع الأدلة لمحاربة الإفلات من العقاب وتسهيل عمل القضاء الدولي المتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار العدوان الروسي".

وأوضح الإليزيه أن المساعدات الإنسانية الفرنسية لأوكرانيا تمثل في هذه المرحلة "أكثر من 615 طنا من المعدات المرسلة، بينها المعدات الطبية، ومولدات الكهرباء للمستشفيات، والمساعدات الغذائية، والسكن، وسيارات الطوارئ".

وشدد ماكرون على "رغبته في العمل بنشاط خلال فترة ولايته الثانية لاستعادة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، مبديا استعداد فرنسا "للمساهمة في اتفاق يوفر ضمانات أمنية لأوكرانيا".