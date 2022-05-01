عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون يعد بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

جونسون يعد بمساعدات
جونسون يعد بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال بين الزعيمين،السبت، بأنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا.

وقال متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية إن جونسون "أكد أن بريطانيا ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين العتاد الذي يحتاجون إليه للدفاع عنم أنفسهم".

وأوضح أن جونسون عرض أيضاً مواصلة الدعم البريطاني في المجالين الاقتصادي والإنساني.

وقال رئيس وزراء بريطانيا على حسابه بموقع تويتر "لقد تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي في وقت سابق لتوضيح كيف ستستمر المملكة المتحدة في تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لمنح الأوكرانيين المعدات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم".

على جانب آخر، أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، أن فرنسا سترسل مزيدا من المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، وذلك بعد اتصال بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لماكرون على "شحنات المعدات العسكرية النوعية التي تسهم في المقاومة الأوكرانية"، فيما أشار الرئيس الفرنسي "إلى استمرار زيادة الدعم، وكذلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها فرنسا".

وقال الإليزيه في بيان إن ماكرون عبر مجدداً عن "قلقه البالغ" إزاء قصف روسيا لمدن أوكرانية و"الوضع غير المحتمل" في مدينة ماريوبول.

كما أكد ماكرون "تمديد مهمة الخبراء الفرنسيين المساهمين في جمع الأدلة لمحاربة الإفلات من العقاب وتسهيل عمل القضاء الدولي المتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار العدوان الروسي".

وأوضح الإليزيه أن المساعدات الإنسانية الفرنسية لأوكرانيا تمثل في هذه المرحلة "أكثر من 615 طنا من المعدات المرسلة، بينها المعدات الطبية، ومولدات الكهرباء للمستشفيات، والمساعدات الغذائية، والسكن، وسيارات الطوارئ".

وشدد ماكرون على "رغبته في العمل بنشاط خلال فترة ولايته الثانية لاستعادة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، مبديا استعداد فرنسا "للمساهمة في اتفاق يوفر ضمانات أمنية لأوكرانيا".

جونسون أوكرانيا بوريس جونسون مساعدات اوكرانيا بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر من دار الإفتاء .. إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا وشرعا..دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر شوال

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

عمرو أديب عن ضربة جزاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا: بجد تعبت

فضل آخر ليلة في رمضان..أسرار عظيمة يغفل عنها الكثيرون لسه الفرصة قدامك

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

موضوعات متعلقة

الدنمارك تعلن مقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا

أوكرانيا.. إجلاء مدنيين محاصرين داخل مصنع "آزوف ستال" في ماريوبول

ترشيحاتنا

دعاء ختم القرآن الكريم .. أفضل 410 صيغ أدعية تحقق لك الأمنيات

أذان الفجر 30 رمضان .. مواقيت الصلاة آخر أيام الشهر الكريم

روسيا: كبار موظفي إدارة بايدن يغادرون مناصبهم

رفضت الرجوع له.. الداخلية تضبط شخصا اعتدى على طليقته وهددها بالسكين في الغربية

نوادر الأرشيف.. سهرات رمضان حيلة ابتكرتها منيرة المهدية ونافسها فيها سعد زغلول

بعد زيارة بلاد الكاريبي.. مخططات من الأمير ويليام لإعادة ترتيب النظام الملكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر أكلات العيد .. 7 فوائد لا تعرفها لـ حمص الشام

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليوود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

فيديو

العتق من النار.. ماذا يحدث في آخر ليلة من رمضان؟ |فيديوجراف

ينافس الجونة.. لماذا غضب فنانون من مهرجان المزاريطة السينمائي؟.. وساويرس: «معزمنيش»

نهاية لم يتوقعوها .. غلق قناة مكملين وطرد طاقم العمل من تركيا

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

اﻟﻤﺰﻳﺪ