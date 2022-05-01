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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان جدول امتحانات حقوق عين شمس للشعبة الفرنسية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس جدول امتحانات الشعبة الفرنسية مايو 2022 .

وأعلن الدكتور محمد صافي عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.

وأشار عميد  كلية الحقوق فى جامعة عين شمس، إلى أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، وحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وأن من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

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كان وقد كرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته التى عقدها الخميس ، برئاسة الدكتور  محمود المتينى، رئيس الجامعة، وبحضور أ.د محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، الدكتور   عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور  أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأ. د. هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أساتذة جامعة عين شمس الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وجوائز التفوق فى مجال البحث العلمي .

حيث تم تكريم الدكتور أيمـن فـــريد أبو حـديد الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحـوث جامعة عين شمس ووزير الزراعة الأسبق، لحصوله علي جائزة الرواد فى مجال العلوم الزراعـية.

و الأستاذ الدكتور ضياء عبد المجــيد خليـل الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسـة  لحصوله على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الهندسية 2021.

كما تم تكريم الأستاذة الدكتورة منــال حمدي محمود السيد الأستاذ بكلية الطب لحصولها علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم الطبية.

والدكتورة رانيا محمد حافظ محمد حتحوت الأستاذ بكلية الصيدلة لحصولها على جائزة التفوق في مجال العلوم التكنولوجية

والدكتورة هالة رشاد احمد محمود الأستاذ المساعد بكلية العلوم الحاصلة جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الكيميائية

كلية الحقوق بجامعة عين شمس امتحانات الشعبة الفرنسية جدول امتحانات الشعبة الفرنسية مايو 2022 التعليمات الهامة للطلاب جامعة عين شمس Jobs Education

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