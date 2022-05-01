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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تونسي في الأزهر: نصلي التراويح 20 ركعة و"الكسكسي" أشهر الأطباق الرمضانية

صدى البلد

كشف الطالب خالد التونسي، من دولة تونس، وأحد الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، عن طقوس شهر رمضان في تونس.

وقال خالد التونسي، في فيديو للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إنه يدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، منوها أن مظاهر شهر رمضان في تونس، تتمثل في تعليق الفوانيس في المنازل والشوارع، منوها أن هذا الفانوس يذكر الناس بزمن العرب الجميل، فله رمزية كبيرة في طقوس رمضان.

وذكر أن شعب تونس ما زال متمسكا بمظهر مدفع الإفطار إعلاما بدخول أذان المغرب، كما يشتهر طبق "الكسكسي" على أغلب موائد تونس في رمضان، منوها أن صلاة التراويح مختلفة عن الشعوب العربية، فهم يصلونها 20 ركعة.


وأوضح أن التونسيين ، يجتمعون في جامع الزيتونة لختم صحيح البخاري في شهر رمضان، مع الإكثار من ختمات القرآن الكريم.

وأضاف، أن الأزهر الشريف، له دور كبير في تنمية روح الإبداع لدى المواطن المصري، بفعل علمائه وأبنائه في مناحي شتى، مشيدا بطيبة المصريين في كل مكان وحسن معاملتهم للضيوف.

 

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