تكريم 417 حافظًا للقرآن الكريم بقرية متبول في كفر الشيخ.. صور

في سهرة رمضانية رائعة، نظمت جمعية متبول الخيرية بالتعاون مع جمعية كفر متبول، بقاعة مركز شباب القرية، الحفل السنوي، لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة حفظ القرآن الكريم، بحضور الدكتور صفوت محمد عمارة، من وعاظ الأزهر الشريف.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم قراءة بعض آيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئ محمد إبراهيم غنيم، الفائز بالمركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية الكبرى للقرآن الكريم التي استضافتها دولة تنزانيا في دورتها الـ 22، ثم كلمة الدكتور صفوت محمد عمارة، الواعظ بالأزهر الشريف.

وتحدث عمارة، عن أهمية حفظ القرآن الكريم وتعليمه والعمل به، حيث قال: "الحمد للَّه رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، نحتفل اليوم بحفظة القرآن الكريم كتاب اللَّه الذي تعهد بحفظه فقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [سورة الحجر: 9]؛ فلقد تآمر عليه المتآمرون، وخططوا لتحريفه إلا أنهم لم يستطيعوا، فلم تتبدل فيه كلمة زيادةٍ أو نقصًا، ولا يختلف فيه حرف تقديمًا أو تأخيرًا، لأن هناك قوة أكبر لا يستطيعها بشر، تمثلت في حفظ اللَّه لكتابه الكريم، وما نزل القرآن على شيءٍ إلَّا وزاده تشريفًا وتعظيمًا، فنزل على الأمة المحمدية فصارت خير الأمم، ونزل على نبينا محمد فصار أفضل الأنبياء والمرسلين، ونزل فى شهر رمضان فصار أفضل الشهور، ونزل في ليلة القدر فصارت أفضل ليالي العام".

وأشار عمارة، إلى الفضل الكبير لمن جمع بين تعلَّم القرآن وتعليمه للغيره؛ مستدلًا بما ورد في الصحيحين، عن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه» [البخاري ومسلم]، وفي هذا الحديث يُخبر النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنَّ أفضل المسلمين وأرفعهم ذكرًا وأعلاهم عند اللَّه درجةً؛ من تعلَّم القُرآن تلاوةً وحفظًا وترتيلًا، وتعلَّمه؛ فقهًا وتفسيرًا، فأصبح عالمًا بمعانيه، فقيهًا في أحكامه، وعلَّم غيره ما عنده من علوم القرآن مع عمله به، وإلَّا كان القرآن حجةً عليه، بالإضافة إلى أنَّ درجات الجنة تُضاهي عدد آيات القرآن الكريم التي تبلغ 6236 آية، حيث ورد في الحديث الصحيح عن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «يُقالُ لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتلُ في الدنيا فإنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ تقرؤها» [رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني]، وأختتم حديثه بتنويه مبسط عن الفروق الجوهرية بين زكاة المال وزكاة الفطر والصدقة.

ثم اختتمت فعاليات الحفل بتكريم الفائزين في المسابقة وعددهم 417 حافظًا للقرآن الكريم مقسمين إلى ستة مستويات، ففي المستوى الأول لحفظ القرأن الكريم كاملًا تم تكريم عدد 17 متسابق، وفي المستوى الثاني لحفظ نصف القرآن تم تكريم عدد 12 متسابق، وفي المستوى الثالث لحفظ ربع القرآن تم تكريم عدد 24 متسابق، وفي المستوى الرابع لحفظ خمسة أجزاء تم تكريم عدد 43 متسابق.

وفي المستوى الخامس لحفظ ثلاثة أجزاء تم تكريم عدد 101 متسابق، وفي المستوى السادس لحفظ جزء عمّ تم تكريم عدد 220 متسابق حافظًا وحافظة لكتاب الله، وتم تكريم الفائزين في المسابقة بدروع، ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير تكريمًا لهم، كما تم في ختام الحفل تكريم عدد من المحفظين والمحكمين للمسابقة ومنظميها وروادها الأوائل والشيوخ الكبار والراحلين الذين وهبوا حياتهم لخدمة الدين وتحفيظ القرأن الكريم.

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