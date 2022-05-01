طوارئ فى القليوبية لاستقبال عيد الفطر المبارك

رفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ القصوي واستعداداتها لإستقبال عيد الفطر المبارك في مختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية والقطاعات التى تتعامل مع المواطنين طوال ايام العيد وتجهيز المساجد لصلاة العيد والمتنزهات والحدائق.



وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بمجالس المدن ومديريات الخدمات طوال ايام الاحتفالات العيد حيث وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك والتنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز المساجد الكبرى لصلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ، بجانب الإهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية و أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.



واضاف المحافظ انه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين ، ومتابعة تجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور ، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أولا بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل.



ووجه المحافظ مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الإستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة ، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن القليوبي.



كما وجه مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها، وذلك لإستقبال كافة الحالات المرضية المفاجئة ، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة ، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.



وفى سياق متصل شدد المحافظ على رؤساء شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة بدائرة المحافظة لإستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها ، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أي حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

كما كلف المحافظ مرور القليوبية بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والإنضباط في الشارع مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس والاختناقات المرورية.



وشدد الهجان على رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة خلال إجازة عيد الفطر لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أي متغيرات بناء تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية حيالها، مكلفاً بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نائب رئيس المدينة للقرى ورئيس الوحدة القروية وممثل من حماية الأراضي الزراعية ، وعدد 2 موظف من منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة آليات المنظومة وإتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين على أن تبدأ عملها فوراً ، وكذا التنسيق الكامل مع مديري الإدارات الزراعية لإعداد تقرير يومي بآخر مستجدات موقف المتغيرات بكل وحدة محلية ، وجدول " تناوب عمل " برئاسة نائب رئيس المدينة لرصد موقف المتغيرات والتعديات أولا بأول.

كما أصدر محافظ القليوبية توجيهاً عاماً بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة ، ووجه وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد وعدم إنتظار السير في الإجراءات الروتينية وتحرير محاضر تبوير فوراً أثناء بدء تشوين مواد البناء

فيما انتهت مدير أمن القليوبية من مراجعة الخطة الامنية التى تم وضعها بالتعاون مع كافة قطاعات المديرية للعمل بها خلال احتفالات العيد بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين ومكافحه الجريمه وكافة الانشطه الاجراميه بالاضافة الى تكثيف الحملات الامنية بصفة مستمرة لضبط الخارجين عن القانون بالاضافة الى شن الحملات التموينية لضبط السلع الفاسدة والغير صالحة ومتابعة حركة الأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة.