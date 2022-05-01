فى حوارٍ خاص| رئيس حديقة الحيوان: حيوانات جديدة تستقبل الزائرين فى عيد الفطر.. وسعر التذكرة يوم الثلاثاء 5 جنيهات.. فيديو وصور

رئيس حديقة الحيوان فى حوار لـ “صدى البلد”:

حيوانات جديدة تستقبل الزائرين بعيد الفطر

سعر التذكرة يوم الثلاثاء 5 جنيهات فقط

لدينا أكثر من 4000 حيوان وطائر.. والعديد من الحيوانات النادرة



تعد حديقة الحيوان من أكثر الأماكن التى تشهد إقبالًا خلال عيد الفطر، فتجذب الحديقة جميع الفئات العمرية، خاصًة الأطفال، لذا تستعد الحديقة كغيرها من الأماكن العامة والمفتوحة من أجل استقبال عيد الفطر.

“صدى البلد” أجرى حوارًا مع الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ليكشف لنا استعدادات الحديقة لاستقبال العيد.

فى البداية.. كيف تستعد حديقة الحيوان لاستقبال عيد الفطر غدًا؟

الحديقة على استعداد لاستقبال الأسر المصرية خلال فترة عيد الفطر، حيثُ إن وزير الزراعة وجه بالعمل على محورين، وهما صحة الحيوانات مع طريقة عرضها، واستقبال حيوانات جديدة.

وسيتم توفير 13 منفذا لبيع التذاكر للجمهور خلال عيد الفطر الحديقة من أجل تقليل التزاحم على البوابات، كما أن هناك أعمال رش وتعقيم تتم في الحديقة، فضلًا عن أن هناك تنوعا فى الأنشطة داخل الحديقة، حتى لا يمل الزائر وتكون مصدر جذب للزائرين.

هل هناك حيوانات جديدة تستقبل الزائرين فى عيد الفطر؟

استقبلنا حيوانات جديدة منها سبع البحر، وقبل ذلك استقبلنا الزراف والزواحف والأصالات والثعابين، كما أننا فى موسم ولادات خلال الربيع، لذا يتمتع الزائرون بمشاهدة عدد كبير من الحيوانات الجديدة.

أثير الجدل بخصوص يوم الثلاثاء..فماذا عن سعر تذكرته؟ وهل الحديقة مغلقة أم مفتوحة فيه؟

ما أثير مؤخرا حول رفع تذكرة الحديقة إلى 65 جنيها يوم الثلاثاء غير صحيح، حيث إن الحديقة تغلق أبوابها يوم الثلاثاء، إلا أنه يكون هناك أفواج سياحية تأتى هذا اليوم، كما أنه خلال العطلة الصيفية تفتح الحديقة أبوابها يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وكذلك فى الأعياد، ويصل سعر التذكرة إلى 5 جنيهات فى ذلك اليوم.

وفكرة أن سعر التذكرة بـ 65 جنيها هى أن تكون التذكرة مجمعة، بمعنى أنها شاملة حديقة الطفل وأكثر من مكان.

كم عدد حيوانات حديقة الحيوان؟ وهل هناك حيوانات نادرة؟

الحديقة تمتلك حوالى أكثر من 4000 حيوان، كما أن لدينا العديد من الحيوانات النادرة مثل سيد قشطة، وأنواع نادرة من البغبغاء، وإنسان الغابة والشيتا.















وجه الرئيس السيسي بتطوير الحديقة.. كيف سيتم هذا التطوير؟

تطوير الحديقة يشمل عرض الحيوانات بطريقة مختلفة، حيث يتم فك أسرها ووضعها فى أماكن مفتوحة بحيث يمارس الحيوان سلوكه الطبيعي، مما يستلزم تطوير البنية التحتية، وبالمناسبة هناك شركات هندسية عالمية ستتولى معايير تطوير الحديقة لتطابق المعايير العالمية.

أثرت التغيرات المناخية على جميع نواحى الحياة.. فهل أثرت على حيوانات الحديقة؟

الحديقة بها مختلف البيئات وبالتالى نوفر البيئة المناسبة لكل حيوان، كما نوفر الأسلوب المناسب من التغذية ومبيت الحيوان، فهناك حيوانات تحتاج إلى الاستحمام كل ساعتين مثل الدب وسيد قشطة.



هل يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الحيوانات؟ وكيف تواجه الحديقة ذلك؟

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على بعض الحيوانات مثل الشمبانزى، والقرود، والدببة، والكثير من الحيوانات الأخرى، ولدينا استعدادات خاصة للموجات الحارة مثلما لدينا استعدادات للموجات الباردة.





ونترك المبايت كلها مفتوحة للحيوانات بحيث تخرج للعرض وقتما تريد، أيضا متوافر أمامها المياه لتناولها فى أى وقت، وهناك مظلات فوق المياه حتى لا تسخن فى الحرارة المرتفعة.

والجدير بالذكر أن هناك تغذية خاصة لكل حيوان من حيوانات الحديقة، ودائما نحرص على تناول كل منها الخضراوات والسوائل الباردة، فمثلا الشمبانزى يأكل الخس فى الصيف والفواكه التى تحتوي على مياه مثل البرتقال.







سمعنا مؤخرًا عن استقبال فيل جديد.. متى تستقبله الحديقة؟

ما زلنا فى مفاوضات من أجل استقبال فيل جديد، ولكن لا بد من تطوير بيت الفيل نفسه قبل قدومه، لذا سننتظر تطوير الحديقة أولًا، ثم نستقبل الفيل، كما سنحاول عرض الفيلة نعيمة المحنطة خلال العيد.











