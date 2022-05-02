القرص الفلاحي من المعجنات والمخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص ، ويمكن تحضيرها سادة أو بالعجوة.

وإليك طريقة تحضير القرص الفلاحي بالخطوات

مقادير القرص الفلاحي

1 كيلو دقيق

ربع كيلو سمن

1 كوب زيت

نصف كوب سمسم محمص

2 معلقة كبيرة خميرة

2 معلقة كبيرة سكر

1 كوب حليب او لبن رايب دافئ

سمسم محمص لتزين الوجه

خطوات تحضير القرص الفلاحي

في وعاء ضعي السمن ونقلبها على النار حتى تسيح وتقدح، ثم ضيفي الزيت

ضعي خليط السمن والزيت للدقيق تدريجيًا

ذوبي السكر و الخميرة في اللبن ونتركها قليلًا حتى تتفاعل الخميرة مع اللبن

ضيفي السمسم لخليط الدقيق ثم نضيف خليط اللبن والخميرة تدريجيًا مع التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة

غطي العجينة وأتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر

شكلي العجين على شكل أقراص ،ثم نرصها على صينية قابلة للاستخدام في الفرن ونغطي الصينية ،ونترك أقراص العجين لترتاح مرة اخرى لمدة نصف ساعة

ندخل صينية القرص الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج الأقراص

