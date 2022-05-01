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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 2129 طن قمح بالشون والصوامع حتى اليوم

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار توريد محصول القمح لموسم 2022 بالشون والصوامع فقد تم توريد 2129 طنا و240 كيلو حتى اليوم مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات للمزارعين والقائمين على توريد المحصول القمح موجها بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية لمتابعة عملية توريد القمح وفقًا للضوابط المحددة.

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وأكد محافظ أسيوط إنه تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين والتأكد من جودة الأقماح الموردة لافتًا إلى الى زيادة الاقبال على توريد محصول القمح للشون والصوامع ومراكز التجميع البالغ عددها أكثر من 30 صومعة وشونة وهنجر ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية وتحت إشراف اللجنة العليا موضحاً أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 ألف طن من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغ مساحتها 230 ألف فدان بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان.
وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة موجها بأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة حيث أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي ولابد  من تضافر كافة الجهود ودعم جهود الدولة في توفير أكبر كمية من القمح نظرًا للأحداث التي يشهدها العالم والتي أثرت على جميع الدول.


ووجه المحافظ وكيلي وزارة التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك لحمايته من الفقد أو الإهدار وتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارعين وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال عملية توريد القمح لصوامع وشوون المحافظة لتسهيل إجراءات توريد وتسويق الأقماح مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين.


وأضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم حتى اليوم توريد 353 طن و287 كيلو قمح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "مطاحن مصر الوسطى" فضلا عن توريد 193 طن و100 لشون البنك الزراعي المصري بالإضافة إلى توريد 1583 طن و753 كليو للمصرية القابضة للصوامع "صوامع عرب العوامر بأبنوب" لافتا إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة حيث يبلغ سعر الأردب ٨٨٥ جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط و٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣ قيراط و٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022.


وأشارت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى تشكيل لجنة بالمديرية لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية لتوريد الأقماح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.

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