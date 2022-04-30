نشوب حريق بمنزل في أسيوط دون وقوع خسائر بشرية

اندلع مساء اليوم السبت حريق بمنزل بعزبة مبروك الوهامنة بمركز القوصية أسفر عن نفوق بعض الأغنام والطيور دون وقوع خسائر بشرية.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالي عزبة مبروك الوهامنة بنشوب حريق بمنزل " فضلول. أ. ص".

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بالطابق الثاني بالمنزل، أسفر عن نفوق بعض الأغنام والطيور واحتراق كمية من البوص دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.