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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة بالأسلحة النارية.. إصابة شخصين واندلاع حريق في 3 عشش بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب شخصين ونشب حريق في 3 عشش بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية بني شقير بمنفلوط، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

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تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي " حسين"، " الجمل" بقرية بني شقير ووقوع مصابين واندلاع حريق بعدد من العشش.
على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص إصابة " أحمد. ف. ع" 47 عاما، و " فتحي. ط. ح" 50 عاما وتم نقلهما إلى مستشفى منفلوط، كما أسفرت المشاجرة عن نشوب حريق ب 3 عشش ونفوق جاموسة و رأسين ماعز، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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