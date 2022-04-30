مشاجرة بالأسلحة النارية.. إصابة شخصين واندلاع حريق في 3 عشش بأسيوط

أصيب شخصين ونشب حريق في 3 عشش بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية بني شقير بمنفلوط، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي " حسين"، " الجمل" بقرية بني شقير ووقوع مصابين واندلاع حريق بعدد من العشش.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص إصابة " أحمد. ف. ع" 47 عاما، و " فتحي. ط. ح" 50 عاما وتم نقلهما إلى مستشفى منفلوط، كما أسفرت المشاجرة عن نشوب حريق ب 3 عشش ونفوق جاموسة و رأسين ماعز، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.