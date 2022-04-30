مقتل فتاة وإصابة شقيقتها وآخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

بسبب خصومة ثارية قديمة

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت شقيقتها وآخر في مشاجرة بالأسلحة النارية إثر خصومة ثأرية قديمة بمركز ساحل سليم بأسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من أهالي جزيرة الساحل بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي " مغازي" و " مراد" بسبب خصومة ثارية قديمة.

أسفر الحادث عن مصرع " شهد. م. د" 18 عاما، وإصابة شقيقتها " رانيا" 20 عاما كما أصيب " عبد الرحمن. م. ع" 22 عاما وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة