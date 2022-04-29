تفحمت سيارتهم.. مصرع سيدة وابنتيها وإصابة الزوج بأسيوط

لقيت سيدة وابنتاها مصرعهم وأصيب الأب، اثر حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود كهرباء ضغط عالي على الطريق الصحراوي الغربي مما أدى إلى تفحم السيارة بمركز القوصية في أسيوط.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والفحص مصرع "جميله. م. ا" 50 عاما، و"رحمه. م. ع" 15 عاما، و"بدره.م. ع" 13 عاما، وإصابة "مصطفى. ع. م"55 عاما.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.