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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع وفد من شركة «هواوي» العالمية

نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم العالي

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، حول نتائج الاجتماع مع وفد شركة هواوي العالمية، بشأن تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة في بناء القدرات بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وتناول الاجتماع، مُناقشة مبادرة جديدة للشركة تُسمى "برنامج هواوي لسفراء الأكاديمية"، حيث يهدف البرنامج لإعداد مجموعة من المواهب ليكونوا سفراء للأكاديمية وحلقة الوصل بين الطلاب وما تُقدمه هواوي بالتعاون مع كافة الجامعات من أنشطة وبرامج  تدريبية، على أن تقوم هواوي بالتعاون مع الوزارة في تقديم الرعاية والدعم الكامل لهؤلاء الطلاب ليكونوا داعمين لزملائهم داخل وخارج محيط الجامعة، ولكي يقوموا بتقديم أفضل مواهب لنشر الوعي الثقافي والتكنولوجي بالمجتمع.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان خطة التنفيذ للبرنامج الذي سيتم إطلاقه في أقرب وقت، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مؤسسات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رعاية المسابقات الجامعية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واعتمدها المجلس الأعلي للجامعات في جلسته الأخيرة بتاريخ 23 أبريل 2022 حول الذكاء الاصطناعي ودوره في مجابهة ظاهرة التغيير المناخي.

حضر اللقاء من جانب شركة هواوي، السيد/ مابن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعلاقات العامة وشئون الاتصال بشركة هواوي، والسيد/ عمرو زايد الرئيس التنفيذي لأكاديميات هواوي، والسيدة/ أسماء سراج رئيس قطاع التدريب والتطوير بشركة هواوي.

نائب وزير التعليم العالي
نائب وزير التعليم العالي
نائب وزير التعليم العالي
نائب وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالى والبحث العلمى نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات شركة هواوي العالمية مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد عبدالغفار Jobs Education

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