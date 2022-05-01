اتيكيت التهنئة بعيد الفطر.. مكالمات قصيرة ولا للرسائل الجماعية

يحرص المسلمون على التهنئة بالعيد بعد الإعلان عن هلال شهر شوال، ولكن قبل التهنئة علي معارفك بالعيد يجب التعرف علي اتيكيت تهاني العيد:

رسائل التهنئة :



تبدأ المعايدة من بعد انتهاء صلاة العيد وليس قبل ذلك



ومن الأمور المهمة أن نرد على رسائل المعايدة بالمثل



ولا يفضل الرسائل الجماعية الطويلة

فالأفضل أن نرسل رسالة بسيطة قصيرة ومعبرة



ملاحظة: التهنئة تكون مرة واحدة فقط.

أما عن التهاني بالمكالمات يجب أن تكون في وقت مناسب وعدم تكرار الاتصال أكثر من مرة وأن تكون المعايدة قصيرة وملاحظة عدم طول مدة المكالمة وعدم التطرق إلي موضوعات أخري غير عن العيد.