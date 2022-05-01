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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطاع الأحوال المدنية يوجه بتسيير قوافل لإصدار بطاقات الرقم القومى للمواطنين.. صور

الاحوال المدنية
الاحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية ، التابع لوزارة الداخلية ، إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين، من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (الجيزة – المنوفية – الغربية - الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – دمياط - الأقصر - المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (5323) بطاقة رقم قومى وعدد (9328) مصدراً مميكناً.
     
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات فقد تقرر إستمرار عمل القوافل لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريارت لعدد (5) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لسيدات (إحدى قرى مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.
   
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات  بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

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