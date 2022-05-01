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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

أشباح الأوبرا في مسرح الهناجر بداية من الخميس.. تفاصيل

صدى البلد

يقدم مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال في عيد الفطر المبارك مسرحية "أشباح الأوبرا " على مسرح الهناجر بداية من يوم الخميس الموافق 5 مايو.

ومسرحية "أشباح الأوبرا" هى نتاج ورشة الهناجر الأولى للممثل الشامل تحت إشراف مدير مسرح الهناجر شادى سرور تدريب كل من أحمد حمدى رؤوف (غناء)، ضياء شفيق (استعراضات) ، مروة رضوان (تمثيل) والتى قامت بكتابة واخراج العرض مستلهمة رواية شبح الاوبرا ، الحان إيهاب عبد الواحد، إعداد موسيقي أحمد طارق ، موسيقي تصويرية كريم شهدي ،أشعار طارق علي ، أزياء مروة عودة ،إستعراضات ضياء شفيق ، ديكور عمرو الأشرف، إضاءة محمد عبد المحسن مخرج منفذ شيرين الشافعي ومحمود جليلة. 

عيد الفطر عيد الفطر المبارك قطاع شئون الانتاج الثقافي المخرج خالد جلال مركز الهناجر للفنون شبح الأوبرا مسرح الهناجر مركز الهناجر الفنان شادي سرور

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