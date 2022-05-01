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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يحقق إيرادات بقيمة 100 مليون دولار من عائدات النفط خلال شهر

أرشيفية
أرشيفية

نشرت وزارة النفط العراقية إحصائية أولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر أبريل الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط العراقية، في بيان، "أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر نيسان  الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 101 مليون و390 ألفا و662 برميلاً، بإيرادات بلغت 10.55 مليار دولار"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف البيان "أشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و100 ألف و42 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و991 ألفا و60 برميلا. وأن معدل الكميات اليومية بلغت 3 مليون و380 ألف برميل في اليوم. وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 104.091 دولارات".

يُذكر أن وزارة النفط العراقية سجلت أعلى معدل شهري لعوائد تصدير النفط على مدار 50 عاما في شهر مارس الماضي، حيث بلغت نحو 11.7 مليارات دولار.

وأعلنت الوزارة، في بيان، عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر مارس الماضي، والتي سجلت أعلي إيرادات مالية، منذ عام 1972؛ بلغت 11.7 مليار دولار.

وقال العراق إنه يسعى لفتح أسواق جديدة لبيع نفطه لأوروبا في ظل تراجع الصادرات الروسية من الطاقة بفعل التطورات في أوكرانيا وتواصل العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية هناك منذ قرابة شهرين.

وكشف مدير دائرة المشاريع في وزارة النفط العراقية، شاكر محمود خلف، في تصريح لوكالة سبوتنيك الشهر الماضي، عن سعي بلاده لفتح أسواق جديدة لبيع النفط العراقي في دول أوروبية.

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