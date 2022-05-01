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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خالد البحيري: إعادة هيكلة مصانع الغزل إضافة كبيرة لإنتاج الملابس الجاهزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال خالد البحيري عضو جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد، إن إعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام خطوة ايجابية بعودة النسيج المصرى والاستعانة به فى منتجاتنا وتسويقه خارجيا وإضافة كبيرة ودعم لقطاع الملابس الجاهزة ، وبالفعل هناك تعاون بين مصانع المناطق الحرة ومصانع النسيج المملوكة للدولة ويتم شراء النسيج من مصانع دمياط وتصديره للخارج فى صورة منتجات.
 

 وأكد عضو جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد،فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القطاع يواجه تحديات داخلية وخارجية عديدة بعضها حافز لنا مثل الاستثمارات الأجنبية الموجودة فى صناعة الملابس الجاهزة والتى تتمتع بجودة عالية تدفعنا دائما لرفع كفاءة عمالنا وتدريبهم بشكل مستمر للارتقاء بجودة منتجاتنا للمنافسة فى الأسواق .


تابع خالد البحيري عضو جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد:واجهنا تحديات خارجية صعبة خلال العامين الماضيين مثل وباء كوفيدا 19 المعروف بفيروس كورونا والذى أدى الى اضطراب الأسواق العالمية وتوقف حركة الشحن عالميا وتراجع حركة الانتاج والتصدير و أصبحت الرؤية ضبابية غير واضحة وتكبد العالم خسائر هائلة لذا كانت الاتجاه سريعا نحو إيجاد مصل فعال لعلاج كورونا ومن ثم تخفيف القيود المفروضة على السفر والنقل و إنهاء حالات الإغلاق التى فرضتها دول العالم وحدوث انفراجة وعودة حركة الانتاج بنسب تتعدى ال 80%.

الحرب الروسية الأوكرانية

واضاف عضو جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد، أنه بإنحصار وباء كورونا واجهنا ظرف استثنانى خارجي آخر هو  اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الإنتاج والنقل والوقود وارتفاعها مستمرة فى الاسعار وزيادة مضاعفة فى التكاليف واهتزاز السوق الأوروبى أهم ألاسواق المستقبلة للمنتجات المصرية على الاطلاق بجانب السوق الامريكى.

الغزل والنسيج الملابس الجاهزة الاستثمارات الاجنبية Real Estate Finance الحرب الروسية الأوكرانية

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