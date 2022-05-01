عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إنقاذ 80 مدنيا بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين بمصنع آزوفستال

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إجلاء 80 مدنيًا كانوا محتجزين لدى القوات الأوكرانية في منطقة مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم بنجاح إخراج 80 مدنيا بينهم أطفال ونساء، من منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول، كانوا محتجزين من قبل القوميين الأوكران"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية؟

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن جميع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال نُقلوا إلى منطقة بيزيمينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، لتقديم الرعاية الطبية والطعام لهم، مشيرة إلى أن المدنيين الراغبين في البقاء بالمناطق الخاضعة لسيطرة كييف تم تسليمهم للأمم المتحدة والصليب الأحمر.

زيلينسكي: الجيش الأوكراني دمر أكثر من 1000 دبابة روسية

خروج 100 شخص.. الرئيس الأوكراني يعلن بدء إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق اليوم، عن بدء إخلاء المدنيين من مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول.

وقال زيلينسكي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "بدأ إجلاء المدنيين من آزوفستال.. تتجه المجموعة الأولى المكونة من حوالي 100 شخص بالفعل إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة".

الدفاع الروسية مصنع آزوفستال أوكرانيا ماريوبول الرئيس الروسى بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

رحيل موسيماني ؟.. غضب جماهيري وموقف إداري وشرط للبقاء

لأول مرة وحصريا.. عرض فيلم "الإنس والنمس" على قناة ART

تحذير لـ صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تألق سون مع توتنهام

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

ترشيحاتنا

بايدن يسخر من تراجع شعبيته ويتهم ترامب بأنه سبب الأزمات

تفاصيل يوم الغضب بالأهلي بين الخطيب ولاعبي فريق الكرة.. صور

الدوري الإنجليزي.. ارسنال يتعادل مع وست هام 1-1 في الشوط الأول

أبو العينين يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك

إصابة مدير مكتب محافظ أسيوط في حادث تصادم

سفير مصر فى جوبا يبحث تدشين مزرعة نموذجية مشتركة بجنوب السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

بريطانية تقتل طفلتها الرضيعة بتركها في شقة مغطاة بالبراز والفضلات|شاهد

فيديو

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

من أمام الكعبة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد عودتهما "فيديوجراف"

سأبيع الكوكايين.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا بعد إتمام الاستحواذ على تويتر

قصة أغنية يا ليلة العيد آنستينا لـ أم كلثوم وعلاقتها بالبائع

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ