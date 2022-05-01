روسيا تعلن إنقاذ 80 مدنيا بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين بمصنع آزوفستال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إجلاء 80 مدنيًا كانوا محتجزين لدى القوات الأوكرانية في منطقة مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم بنجاح إخراج 80 مدنيا بينهم أطفال ونساء، من منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول، كانوا محتجزين من قبل القوميين الأوكران"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية؟

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن جميع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال نُقلوا إلى منطقة بيزيمينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، لتقديم الرعاية الطبية والطعام لهم، مشيرة إلى أن المدنيين الراغبين في البقاء بالمناطق الخاضعة لسيطرة كييف تم تسليمهم للأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق اليوم، عن بدء إخلاء المدنيين من مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول.

وقال زيلينسكي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد: "بدأ إجلاء المدنيين من آزوفستال.. تتجه المجموعة الأولى المكونة من حوالي 100 شخص بالفعل إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة".