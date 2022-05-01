الدوري الإنجليزي.. ارسنال يتعادل مع وست هام 1-1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة وست هام يونايتد وارسنال بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق ارسنال تقدم في النتيجة بهدف أول في الدقيقة 38 عن طريق مدافعه روب هولدينج بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها بوكايو ساكا من الجهة اليمنى.

واستطاع جارود بوين تسجيل هدف التعادل لـ ارسنال في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة على الطائر.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل ارسنال كل من:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: تومياسو - روب هولدينج - جابرييل - نونو تافاريس

خط الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إدوارد نيكيتاه

وتُعد تلك المباراة هي الثالثة تواليًا التي يشارك فيها النني أساسيًا مع ارسنال بعد تألقه أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.