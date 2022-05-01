عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة النني.. أرسنال يعزز مركزه الرابع في البريميرليج بالفوز على وست هام

ارسنال
ارسنال

حقق فريق ارسنال انتصارًا هامًا على مضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف،  ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق ارسنال تقدم في النتيجة بهدف أول في الدقيقة 38 عن طريق مدافعه روب هولدينج بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها بوكايو ساكا من الجهة اليمنى.

واستطاع جارود بوين تسجيل هدف التعادل لـ ارسنال في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة على الطائر.

وفي الشوط الثاني، أحرز المدافع البرازيلي جابرييل ثاني أهداف ارسنال في الدقيقة 58 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله مارتينيلي، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ارسنال للنقطة 63 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد وست هام عند 52 نقطة في المركز السابع.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل ارسنال كل من:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: تومياسو - روب هولدينج - جابرييل - نونو تافاريس

خط الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إدوارد نيكيتاه

وتُعد تلك المباراة هي الثالثة تواليًا التي يشارك فيها النني أساسيًا مع ارسنال بعد تألقه أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

الدوري الإنجليزي محمد النني البريميرليج أرسنال النني وست هام يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

رحيل موسيماني ؟.. غضب جماهيري وموقف إداري وشرط للبقاء

لأول مرة وحصريا.. عرض فيلم "الإنس والنمس" على قناة ART

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. ارسنال يتعادل مع وست هام 1-1 في الشوط الأول

تحذير لـ صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تألق سون مع توتنهام

ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوز صعب على فيورنتينا

إيفرتون يهزم تشيلسي ويحافظ على آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي

سون يقود توتنهام للفوز على ليستر سيتي 3-1 في الدوري الإنجليزي

النني يقود تشكيل أرسنال أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

أتلتيك بيلباو يفوز على أتلتيكو مدريد بثنائية في الدوري الإسباني

طرابزون سبور يتوج بطلا للدوري التركي للمرة السابعة في تاريخه

ترشيحاتنا

فاز على أودينيزي 2-1.. إنتر يواصل مطاردة ميلان على صدارة الدوري الإيطالي

كيفية إحياء ليلة العيد.. علي جمعة ينصح بـ 3 أمور

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

أوكرانيا.. خروج العشرات من معمل آزوفستال في ماريوبول بعملية إجلاء أممية

إجازات وعلاوات وتموين.. قرارات هامة في شهر مايو تخص المواطن| تعرف عليها

تشافي يعلن تشكيل برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة الأخيرة .. فزاع يطلق النار على "أوس أوس"| صور

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

فيديو

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

من أمام الكعبة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد عودتهما "فيديوجراف"

سأبيع الكوكايين.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا بعد إتمام الاستحواذ على تويتر

قصة أغنية يا ليلة العيد آنستينا لـ أم كلثوم وعلاقتها بالبائع

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ