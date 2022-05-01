عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة العالمية: 2 مليار مسلم يحتفلون بعيد الفطر الثالث في ظل كورونا

الاحتفال بالعيد -
الاحتفال بالعيد - أرشيفية

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إنه مع نهاية شهر رمضان الكريم، يحتفل ما يقرب من ملياري مسلم في إقليم شرق المتوسط وجميع أنحاء العالم بحلول عيد الفطر المبارك.

واوضح المنظري، بمناسبة حلول عيد الفطرالمبارك في ظل جائحة فيروس كورونا، ان هذا هو عيد الفطر الثالث الذي نحتفل به منذ تفشي جائحة كوفيد-19، حيث لا تزال حياتنا اليومية متأثرة جراء تلك الطارئة الصحية العامة غير المسبوقة

وأضاف أنه ما يبعث على الأسى أن بعضنا سوف يحتفل هذا العام دون أفراد الأسرة أو الأحباء، وأود أن أبعث بخالص التعازي إلى أولئك الذين عانوا من خسارة لا يمكن تصورها.

وأشار المنظري إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تفشي الجائحة، لا يمكننا أن نسمح للحالة الراهنة بأن تصبح أمرًا واقعًا، أوأن نسمح لأنفسنا بالاستسلام والتراخي.

وأكد أن الأجيال الحالية تستحق أن تعيش في عالم أفضل يجري فيه احتواء الفيروس، وأن تتمتع بالحياة إلى أقصى حد ممكن؛ كما تستحق الأجيال القادمة أن تتسلح بالمعرفة والأدوات اللازمة لمنع الجوائح المستقبلية التي يمكن أن تُسبب خوفًا بالغًا، وحزنًا، واضطرابات شديدة في سُبل العيش والاقتصادات.

وأضاف أن الكثير منا يشعر بالتعب، ويتطلع إلى العيش في عالم لم تعد فيه كمامات الوجه، والتباعد البدني، وإغلاق المدارس، والقيود المفروضة على السفر، إلا أن راحتنا الشخصية لا ينبغي أن تُعرض الآخرين لخطر الإصابة بالأعراض الوخيمة للمرض أو الوفاة.

وقال المنظري: "بينما نحتفل بعيد الفطر هذا العام، اجعلوا الشعور بالسعادة، والأمل، والرحمة، والوحدة الذي يأتي مع حلول هذه المناسبة يستمر إلى ما بعد العيد حتى يصبح جزءًا من حياتنا اليومية، ويحل التعافي والأملمحل الحزن والخسارة للجميع في كل مكان.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، قائلا: "لا يكفي أن نتمنى عالمًا أفضل وخاليًا من كوفيد-19، فالإجراءات التي سنتخذها هي التي ستحدد وضعنافي هذا الوقت من العام المقبل، الأمر بأيدينا جميعًا أن نحقق ذلك كما يتجلى في رؤيتنا الإقليمية «الصحة للجميع وبالجميع».

 

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية جائحة كورونا فيروس كورونا جائحة فيروس كورونا شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

رحيل موسيماني ؟.. غضب جماهيري وموقف إداري وشرط للبقاء

لأول مرة وحصريا.. عرض فيلم "الإنس والنمس" على قناة ART

موضوعات متعلقة

للوقاية من الأمراض.. الصحة تعلن إرشادات لتطعيم الأطفال

خلال عيد الفطر.. الصحة تعلن مواعيد عمل مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا

2151 سيارة إسعاف..الصحة تعلن استعدادات احتفالات عيد الفطر

بمناسبة أسبوع التمنيع.. الصحة: 2.8 مليون فرد تلقوا الجرعة التنشيطية

«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبي للعيد.. توزيع 2151 سيارة إسعاف مجهزة

الصحة: 4 فوائد للتطعيم بلقاحات كورونا

الصحة تعلن طرق الوقاية من كورونا خلال الأعياد

الحالات الموجودة لـ فيروس معروف|الصحة: لا إصابات بـ"الالتهاب الكبدي الغامض" بمصر

ترشيحاتنا

فاز على أودينيزي 2-1.. إنتر يواصل مطاردة ميلان على صدارة الدوري الإيطالي

كيفية إحياء ليلة العيد.. علي جمعة ينصح بـ 3 أمور

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

أوكرانيا.. خروج العشرات من معمل آزوفستال في ماريوبول بعملية إجلاء أممية

إجازات وعلاوات وتموين.. قرارات هامة في شهر مايو تخص المواطن| تعرف عليها

تشافي يعلن تشكيل برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة الأخيرة .. فزاع يطلق النار على "أوس أوس"| صور

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

عداءة مبتورة الساق تركض لـ 100 يوم وتدخل التاريخ

فيديو

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

من أمام الكعبة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد عودتهما "فيديوجراف"

سأبيع الكوكايين.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا بعد إتمام الاستحواذ على تويتر

قصة أغنية يا ليلة العيد آنستينا لـ أم كلثوم وعلاقتها بالبائع

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ