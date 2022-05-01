مادلين مطر: كل عام وقلوبكم عامرة بالخير والمودة والصفاء

هنأت الفنانة مادلين مطر جمهورها ومتابعيها بعيد الفطر المبارك وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهرت مادلين بالأحمر الناري وعلقت "‏أصدقائي الأحباء كل عام وقلوبكم تُزهر بالعطاء والحب ، كل عام وقلوبكم عامرة بالخير والمودة والصفاء، تقبل الله طاعتكم وعبادتكم وكلّ عام وأنتم بخير".

وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.



يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.



وكانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.