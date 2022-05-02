تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسلات رمضان 2022

شهدت الحلقة 30 من عدة مسلسلات تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2022، العديد من التطورات والأحداث، ونقدم لكم ملخصا كاملا لما تم عرضه خلالها.

أبطال مكتوب عليا

مكتوب عليا

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل مكتوب عليا، بظهور كلمة (هتموت) على يد جلجل "أكرم حسني"، والذي أصيب بحالة ارتباك وصدمة كبيرة، وخرج إلى صالة منزله فوجد والده إحسان "إسماعيل فرغلي"، وطلب منه أنه في حالة حدوث أي مكروه له يرعى له ابنه، ثم يدخل إلى المطبخ فيجد والدته "حنان سليمان" فيطلب منها أن تدعو له فيحتضنها في حب شديد ولكنها تقلق عليه.

تدخل روقه "أيتن عامر" على جلجل غرفته فيقول لها أنه يحبها، فتصاب بصدمة ولا تصدقه لأنه لأول مره يقولها لها، ويحمل جلجل ابنه ويتحدث معه في حوار إنساني شيق بين أب وابنه الذي لازال طفلا رضيعا، ويبلغه أن أمه هي أحن وأعظم سيدة في الدنيا، فتدخل روقه تجد جلجل يقول للطفل (خد بالك من امك لما اسيبكم وامشي) فتفهم الأمر بصورة خاطئة وتنفعل وتبكي.

يذهب جلجل إلى سلمى "هنادي مهنا" وتستقبله استقبال جيد، فيطلب منها أن تسامحه هي ووالدها "عمو حسام" على ما فعله معها وتوريطها في عدة مشاكل، فتوافق على العفو عنه وتطلب منه أن يقف بجانب روقه، ثم يقوم جلجل بعزومتها على على العشاء في منزله، ويبلغها أنه يطلب تجميع كل من ظلمهم خلال الفترة الماضية ليعتذر لهم ويتحدث معهم.

تذهب سلمى إلى منزل جلجل فتستقبلها روقه، ويدور بينهما حوار حول ما حدث خلال الفترة السابقة، وبعد عتاب يحدث بينهما تقارب ومحبة شديدة، ويجتمع كل أفراد العائلة في منزل أسرة جلجل، كما يحضر علاء خطيب اخته وسيد صديقه المقرب، ويجدوا جلجل مشتت ويتحدث كثيرا عن الموت، ويقدم جلجل مشهد مؤثر جدا يلفت أنظارهم جميعا، ويبلغهم أنه جمعهم ليتآنس بوجودهم خلال ساعته الأخيرة في الحياة، في حين تختفي والدة جلجل فيدخلوا فجأة يجدوها ملقاه على الأرض وتحذف كلمة (هتموت) من يد جلجل فيصاب بصدمة وينفعل ويحاول أن ينقذها ظنا منه أنها ماتت.

يقوم جلجل بنقل والدته إلى المستشفى، ويتواجد معها الجميع وتسيطر عليهم حاله قلق، ويبلغهم الطبيب أنها تحتاج لنقل دم من فصيلة معينة، فيبلغه جلجل أنه من نفس الفصيلة، وسيتبرع لها، وفي مشهد مؤثر تقوم سلمى بمحاولة إثناء جلجل عن قراره بالتبرع لأنه لديه مشكلة في عضلة القلب كما أبلغه الطبيب من قبل، فيصر جلجل على التبرع لوالدته التي تتعافى وتصبح بخير، في حين يحدث لجلجل مضاعفات بسبب مشكلة في القلب كان يعاني منها سابقا دون إبلاغ أحد.

يدخل إحسان والد جلجل لغرفته ويتحدث معه في مشهد إنساني تراجيدي مميز جدا، ويمثل نقلة في علاقة إحسان بابنه جلجل، ويبكي والده ويمسك يده وهو يدعي بشفائه، فتحذف كلمة (هتموت) من على يد جلجل، وبعد وقت من القلق والرعب بسبب خوفا من وفاة جلجل، يتعافى بسبب الدعاء له ويبلغ الطبيب أسرته أن حالته أصبحت مستقرة.

يفيق جلجل من غيبوبته بجملته الشهيرة (صباح الخير يا جلجل) وينظر إلى يده فيجد كلمة (هتموت) قد اختفت، ويدخل إليه الجميع ليحتفلوا بشفائه، في وجود سلمى، ثم يخرجوا من المستشفى جميعا، فتظهر فجأة النجمة هنا الزاهد كضيفة شرف، وتبلغه أنها معجبه به وتعتبره بطل، فتغير منها روقه، ويحدث حالة من الكوميديا السريعة بينهم جميعا.

وفي الختام يعود جلجل إلى برنامج "الدوم" وتظهر المذيعة نهى درويش ضيفة شرف، ليعود للبرنامج من جديد كمتسابق مره أخرى بعد فشله في الحلقة الأولى، ويجد لجنة التحكيم المكونة من الكابو حميد الشاعري والشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي توما، ليكونوا ضيوف شرف آخر مشاهد المسلسل بعد أن افتتحوا أول المشاهد في الحلقة الأولى.

مشهد من مسلسل سوتس

سوتس بالعربي

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل سوتس بالعربي، نهاية سعيدة حيث اعترف آدم منصور (أحمد داود) لليلى (تارا عماد) بحقيقة انتحاله لشخصية محامي، وأن ذلك هو السبب الذي دفعه للابتعاد عنها خلال الفترة الماضية وطلب منها عودة علاقتهما من جديد بعد أن اعترف كل منها بحبه للآخر.

وخلال أحداث الحلقة نجح آدم في إقناع زين بالتفكير بقلبه قليلًا، بعدما عاتبه على تركه في القضية بعد تهديدات فريدة (صبا مبارك) وقد طلب آدم وليلى إجازة في نهاية الحلقة، ولكنهما تفاجئوا برفضها، لتنتهي الحلقة بفريق عمل المسيري زيدان وهم يتجهون خارج المكتب في إشارة لوجود جزء ثاني من المسلسل.

فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “فاتن أمل حربي” لـ نيللي كريم وشريف سلامة العديد من التفاصيل المشوقة.

انتصرت نيللي كريم، بعد موافقة هيئة المحكمة على إحالة قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الدستورية العليا لبيان ما به من عوار في نصوصه.

وقرر والد نيللي كريم ان يترك المصحة النفسية ويذهب لابنته في المحكمة وأن يساندها ويعيش معها.

بينما استولى عمام سيف “شريف سلامة” على المصنع بعد وفاة والدته وذلك بعدما قاموا بدفع فلوس القرض، وحكموا عليه أن يعمل موظفا في المصنع، ويأخذ راتب شهري وأن يدفع نفقة زوجته وبناته.

الكبير اوي

شهدت احداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من التفاصيل المشوقة والكوميدية.

اضطر چوني لانتحال شخصية “ليناردو ديكابريو” لأنقاذ المهرجان، ولكن تفاجئ چوني بظهور اوس اوس على المسرح ومواجهته انه هو ليناردو مما تسبب في حدوث شجار بينهما أمام الجمهور.

وغادرت شيرين رضا، المهرجان واصفة ما يحدث بالمهزلة، ومن ثم نستمع إلى صوت ليناردو ديكابريو الحقيقي الذي يظهر من ظهره، ويقوم فزاع بضربه على رأسه.

كما يقوم الكبير بإطلاق النيران في الهواء لينفض جميع الحضور هاربين، وتأتي الشرطة وتقبض على الفنان محمد سلام، واتهامه بإنه هدرس، لنتفاجئ بـ أحمد مكي الذي يظهر بشكله الحقيقي ويستنجد به سلام، ويخبره عن وجود ٣ اشخاص شبهه، “الكبير” و"چوني" و"حزلقوم".

وتنتهي الحلقة الأخيرة من الموسم السادس بالإعلان عن وجود موسم سابع من المسلسل.

يوتيرن :

جاءت أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل يوتيرن بالعديد من الاحداث ، حيث قررت يارا ( ريهام حجاج ) الانتقام من كل ظلمها ، حيث قامت بتحريض زوجه شوقي ( محمود حافظ ) علي الذهاب لخالد ( كريم قاسم ) في المنزل ، ثم حضر زوجها ، وقام بطعنه وتم القبض عليهما ، حيث حكم علي خالد بالسجن لمدة ٣ سنوات واصيب باعاقه مستديمة ، وحصلت هدي ( عبير صبري ) علي الطلاق منه .

اما اميرة ( نانسي صلاح ) فقد تم القبض عليها في قضية اداب وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات ، فيما تم القبض علي ياسر ( محمود حجازي ) الا ام والده تنازل عنه البلاغ المقدم ضده ، وقام بالتقدم للزواج من ابنه خالته .

فيما اتضح ان يارا تزوجت من شخص وانجبت منه طفلة ، اما يوسف ( ايمن القيسوني ) فقد سافر الي الخارج وقرر عدم العودة مرة اخري.

بابلو :

وجاءت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل بابلو ملئية بالأحداث واكتشف بابلو ( حسن الرداد ) ان ندى قامت بمحاولة قتل شقيقها والتحريض على قتل رجل الاعمال جلال، فيما تم القبض على شقيقها مازن ( محمود حجازي ) بسبب التجارة في الاعضاء .

وصرف بابلو النظر عن زواجه من ندى، وتقدم للزواج من توحه ( نجلاء بدر ) الا انه تم القبض عليه في اللحظات الاخيرة .

بطلوع الروح :

جاءت أحداث الحلقة 15 من مسلسل بطلوع الروح مشوقة ، حيث تم القضاء الدواعش في الرقة ، وتم التفاوض مع عمر ( أحمد السعدني ) من قبل القوات السورية ليخرج الي احدي الدول مقابل الإفراج عن الرهائن ، فيما تم القبض علي ام جهاد ( الهام شاهين ) بعد ان نجحت القوات السورية في قتل من معها .

اما روح ( منة شلبي ) فقد نجحت في العودة الي لبنان برفقة الصحفي ( عادل كرم ) بعد ان استخرج لها أوراق تثبت أنها صحفية .