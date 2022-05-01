ملخص الحلقة 29 من مسلسلات رمضان.. القبض على أكرم حسنى ووفاة والدة شريف سلامة

شهدت الحلقة 29 من عدة مسلسلات تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2022، العديد من التطورات والأحداث، ونقدم لكم ملخصا كاملا لما تم عرضه خلالها.

مشهد من مكتوب عليا

مكتوب عليا

شهدت حلقة اليوم من مسلسل "مكتوب عليا" تحولات عديدة أبرزها القبض على جلجل ومعه والده إحسان "إسماعيل فرغلي" وبدوي "عمرو عبدالجليل" وعلاء "محمد طعيمة" وسيد "محمود السيسي"، ولكن ظهرت برائتهم من جريمة القتل التي حدثت داخل شقة جلجل القديمة، وبعدها اعترف جلجل بكل جرائم بدوي الذي أبلغه الضابط أنه مطلوب في عدة قضايا أخرى.

في نفس الوقت كانت الشرطة قد ألقت القبض على سلمى "هنادي مهنا" وروقه "أيتن عامر" بسبب شركتهم التي حصلت كلا منهما على نصفها من جلجل، خاصة أن نشاط الشركة مشبوه وبه الكثير من الفساد، فيحاول جلجل إثبات برائتهم بعد أن ذهب إلى النيابة واعترافه أنهما ليس لهما علاقة بالشركة.

وفي مشهد مؤثر جدا التقى جلجل بسلمى واعتذر لها عن توريطها وخداعها وطلب أن تسامحه، ولكنها ترفض وتبلغه أنه تسبب في أذى كبير لها، فيدخل والدها حسام ويسبه ويأخذ سلمى ويرحل، وأمام النيابة يلتقي جلجل بروقه ويعتذر لها أيضا فتتعاطف معه وتبكي بعد القبض عليه وحبسه، في حين تقف عائلته بجانبه حتى والده الذي استمر طوال المسلسل ضده تعاطف معه وبكى من أجله، وتضامن معه الجميع منهم علاء خطيب اخته وسيد صديقه المقرب.

في السجن التقى جلجل بشخص يعد مفاجأة هو مخرج العمل خالد الحلفاوي، والذي ظهر كضيف شرف في شخصية مسجون، ليظهر أيضا الفنان شيكو كضيف شرف في شخصيته الحقيقية كمسجون مع جلجل في نفس الزنزانة.

تذهب روقه لزيارة جلجل في السجن وتبلغه أنها لن تتخلى عنه، ويدور بينهما حوار عاطفي، وتترك له الأكل وترحل، فيظهر على يد جلجل كلمة حديدة هي (الصبر)، وبعدها يخرج من السجن بعد برائته من كافة الجرائم التي تورط بها بسبب بدوي وقضاء مدة الحبس القصيره، ويخرج من سجنه لتستقبله عائلته وابنه الصغير الذي رزق به من روقه، وتحدث حالة تقارب كبيره بينه وبين والده إحسان "إسماعيل فرغلي".

يصحو جلجل من نومه في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده كلمة (هتموت) فيصاب بصدمة كبيرة، وتنتهي الحلقة، فما الذي سيحدث في الحلقة الأخيرة ؟.

مشهد من مسلسل سوتس

سوتس بالعربي

كشفت الحلقة 29 من مسلسل سوتس بالعربي عن أصعب القضايا التي يواجهها آدم منصور (أحمد داود)، حيث يخوض حربًا مع المكتب ضد شريف زيدان (مصطفى درويش)، وتنافسه المحامية نهلة (يارا جبران) في إحدى قضايا المكتب، في الوقت الذي يحاول فيه إثبات نفسه أمام فريدة (صبا مبارك)

وقد استطاع آدم الوصول إلى تسوية في قضية التحرش التي رفعها شريف زيدان على المكتب واتهم فيها قدري الزيات (محمد شاهين)، ودفع المكتب مليون جنيه بدلًا من 10، كما تتطور علاقته سريعًا بـ ليلى (تارا عماد) التي تساعده في حل قضايا المكتب، وتشكّل معه جبهة لمواجهة نهلة.

دنيا تانية

شهدت احداث مسلسل دنيا تانية الحلقة 29، العديد من التفاصيل المشوقة.

قررت نورا، ان تتحدى حسام، فذهبت بصحبة قاسم لرجل الأعمال الفاسد لتتفق معه على تدمير حسام، عن طريق أبنائه، ثم طلب رجل العصابات، من حسام بدفع الشيكات التي تعود له وهما 30 مليون جنية، والا سوف يأذي ابنائه.

يذكر أن شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها صور من كواليس مسلسل "دنيا تانية" وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ليلى علوي خلال الصور بصحبة الفنان فراس سعيد وكتبت: “شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين حليم موعود فرح ليلى دنيا تانية” ونالت اعجاب متابعيها.

فاتن أمل حربي

شهدت احداث الحلقة الـ 29 من مسلسل “فاتن أمل حربي” العديد من التفاصيل المشوقة.

توفت والدة “شريف سلامة” بعدما تم حجزها في المستشفى عند علمها بخسارة مصنعها بسبب ابنها.

وعلمت نيللي كريم، أن والدها مازال على قيد الحياه وواجهته في المستشفى التي يمكث بها بغيابه عنها طول هذة السنوات.

كما كشفت الأحداث ان هالة صدقي، قد قتلت زوجها، وهنالك شخص يعلم الحقيقة ويهددها، وبمرور الاحداث توفي هذا الشخص الذي يعلم السر.

الكبير اوي

شهدت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل “الكبير اوي” الجزء السادس، العديد من التفاصيل المشوقة.

بدأت شيرين رضا، بالإعجاب بشخصية الكبير، بعدما كانت متخوفة منه، منذ ظهورها في الحلقة السابقة خلال حضورها مهرجان المزاريطة الدولي، حيث قالت له: “قولي يا شيكا”، الأمر الذي أثار غيرة مربوحة، فاقتحمت الريد كاربت، قائلة: “الدكتور ربيع عاوزك”.

بينما حاول الكبير البقاء مع شيرين رضا، لكن مربوحة أصرت أن يذهب معها؛ ليستأذن شيرين قائلاً: “عن إذنك يا شيكا”.

قام حزلقوم بمقابلة الفنان محمد ممدوح، على الريد كاربت ، وقال حزلقوم: كنت بخلص فيلم مع دانيال داي لويس بس بفكر أمشيه وأجيبك".

بينما قام محمد ممدوح، بالرد عليه قائلاً: “لأ معلش دانيال مين؟، ليرد عليه حزلقوم قائلاً: ”دانيال داي لويس، اصله مبقاش بياع، وبقى بيرمي البريك في وش الناس من ساعة ما عمل فيلم المشاغبون في نيويورك".

ورد عليه محمد ممدوح قائلاً: “اول مرة اسمع عنه ولا تقصد عصابات نيويورك؟”.

استضاف حزلقوم الفنان أحمد سعد، وقاما بغناء اغنية “بحبك يا صاحبي” على ريد كاربت المهرجان والرقص سوياً.

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بينما رحبت مربوحة بأحمد سعد قائلة: “سكوت سكوت سكوت .. جات الملوك ملوك ملوك”.

قابل هدرس نفسه في مهرجان المزاريطة الدولي، فقد التقى هدرس، “محمد سلام” الممثل الحقيقي أمام الشخصية التي يلعبها، وبدأ هدرس بسؤال محمد سلام أسئلة عن أعماله الفنية بشكل كوميدي ما بين كونه ممثل في الكبير، وكونه الممثل الحقيقي.

قامت مربوحة باستضافة سيدة تشبه “ام كلثوم” وتحدثت معها عن أعمالها الفنية وقالت لها “ام كلثوم” : هعمل أغنية مع أبو الأنوار ادس فيها فايزة أحمد”.

وكانت أبرز الأحداث ظهور إياد نصار، وقام جوني بعمل لقاء معه واخطأ في اسمه قائلاً “نرحب بالفنان وائل جسار، الأمر الذي أغضبه كثيرا.

شغل فى العالى

شهد مسلسل شغل في العالى الحلقة 29، تطورا جديدا في الأحداث ويقوم فراس سعيد بمساعدة محمد مرزبان في سرقة مؤسسة فيفي عبده وشيرين رضا كما قاما بالاعتداء على فتيحة الذي كان يبيت في المؤسسة.

بينما تتمكن فيفي عبده وشيرين رضا من ملاحقة تعمل بعد أن يقبضا على الخائن والجاسوس الذي كان يعمل لصالحهما.

وجوه

شهد مسلسل وجوه حكاية ميتافيرس الحلقة 14 تطور جديد في الأحداث حيث يحاول أحمد وفيق وقوع منير بعد معرفته بعض المعلومات عن صفقة الماس إلهي يقوم بتهريبها.

بينما يحاول منير ان يتشفي في فريدة اثناء مقابلتها في المنتجع الخاص به إلا أنها ترد عليه بقوة وتؤكد أن كل محاولاته باءت بالفشل.

بيت الشدة

شهد مسلسل بيت الشدة الحلقة 29 تطورا جديدا في الأحداث، حيث ترفض فلك "وفاء عامر" زواج ابنتها من سالم "أحمد التهامي" وتوبخه ووالدته عندما يذهبان إلى منزلها لطلب يد ابنتها.

وتقرر ابنتها وابنها يوسف "محمد مهران" الهروب من منزل والدتهما فلك والذهاب إلى مختار "أحمد وفيق"، كما يقرر ناصر "إيهاب فهمى" التنازل عن مكتبته لزوجته وأولاده.

انحراف

أسدل الستار على الحلقة الـ 29 من مسلسل"انحراف"، بطولة النجمة روجينا، والتي شهدت العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة حول تفاصيل شخصية الدكتورة حور التي تقدمها روجينا، وكيف تحولت من شخصية ضعيفة الى قوية، جعلها ترتكب العديد من الجرائم من أجل تحقيق العدالة من وجهة نظرها الشخصية.

وكشفت حلقة اليوم، مدى التغيرات التي أحدثها الدكتورة حور "روجينا" في حياة زوجها الضابط شريف نوح" أحمد صفوت"، رغم قيامه بالقبض عليها، هذا إلى جانب علاقتها بالطبيب النفسي إياد الشخصية التي يلعبها الفنان اللبناني "باسم مغنية"، وكانت بداية الحلقة مع حديث شريف مع إبنه التي تقدمها الطفلة جنى شحاتة، وسؤالها عن حور وأين متى سوف تأتي؟ الأمر الذي أصاب شريف بحيرة كبيرة، هذا إلي جانب أنه لمس جميع التغيرات التي أحدثتها حور في شخصيته ابنه.

ثم تنتقل كاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز إلى المستشفى التي تتلقى فيها حور العلاج، ويكون في انتظارها زوجها شريف نور" أحمد صفوت"، ليتعرف منها كيف وصل بها الأمر لتصبح قاتلة محترفة، وبالفعل بدأ حور في السرد له كواليس ما حدث لها في حياتها بعد وجودها في مستشفى الأمراض العقلية.

وكشفت حور خلال أحداث حلقة اليوم، أنها في البداية كانت ترفض العلاج نهائيا، لولا ظهور الطبيب النفسي إياد" باسم مغنية"، الذي غير مسار حياتها وإقناعها بالعلاج، وبالفعل استجابت له، ووقعت في حبه، ولكنه كان حب من طرفها هي فقط.

وأوضحت الحلقة أن الأغنية التي كانت تسمعها حور أثناء ارتكابها جميع جرائم القتل، هي الأغنية التي كانت تحب سماعها مع الدكتور إياد.