نجيب ساويرس يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر

حرص المهندس نجيب ساويرس على تهنئة الأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب ساويرس قائلا: "‏عيد فطر مبارك أعاده الله عليكم جميعا بالخير والبركة والصحة و الفرح 🙏".



استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الأول من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.