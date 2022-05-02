عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباق مميز بين فيراري 458 و كورفيت الخارقة .. فيديو

سباق مميز بين فيراري
سباق مميز بين فيراري 458 و كورفيت الخارقة .. فيديو

تتوالى سباقات السيارات التي تستغرض اقوى الطرازات المقدمة من قبل كبار مصنعي المركبات حول العالم، حيث تظهر النسخة الخارقة شيفروليه كورفيت C8 وهي في مواجهة ايقونة فيراري 458 سبيشيال صاحبة القدرات القوية.

txt

مواجهات بين فيراري 599 و BMW X5و AMG GT في سباقات تسارع.. فيديو

txt

سباقات قوية.. تسلا X في مواجهة أحد وحوش لامبورجيني |فيديو

سباق مميز بين فيراري 458 و كورفيت الخارقة

 

قدمت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعرض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE  يظهر من خلاله تحدي مميز بين السيارة فيراري 458 سبيشيال و شيفروليه كورفيت C8.

 

وتعالت اصوات المحركات الخاصة بتلك النسختين ليبدأ هذا السباق التنافسي المميز، حيث تبادلت السيارتين الانطلاقات القوية الخاصة بالتسارع وسط تحدي كبير.

 

القدرات الفنية للنسخة شيفروليه كورفيت C8 و فيراري 458

 

اما عن القدرات الفنية للنسخين فتستمد السيارة فيراري 458 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات سعة 4500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 605 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 540 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات.

 

بينما تعتمد السيارة شيفروليه كورفيت C8 على محرك طراز V مكون من 8 اسطوانات سعة 6200 سي سي، قادر على ضخ قوة قدرها 482 حصانا، و 613 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتستمد السيارة اوامر التسارع من خلال علبة تروس أوتوماتيكية الحركة من 8 سرعات، تعمل عبر تقنية الدفع الخلفي.

كورفيت كورفيت C8 الكهرباء فيراري 458 سباق مميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد وسننها.. و موعد صلاة عيد الفطر وصيغة تكبيرات العيد

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات .. دار الإفتاء تحدد التوقيت الشرعي

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. متى تبدأ وصيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي

خطبة عيد الفطر مكتوبة.. وثواب صلاتها في المسجد أو الخلاء

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 2-5-2022

زكاة الفطر للفرد .. اعرف قيمتها وآخر وقت لها

بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك من الحرمين الشريفين

أبو العينين يهنئ أهالي الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهدتها أم كلثوم للملك فاروق.. ما علاقة ملعب مختار التتش والنادي الأهلي بأغنية يا ليلة العيد؟

اكتشفتها بديعة مصابني.. هل هربت الراقصة كيتي بعد اتهام رفعت الجمال لها بالجاسوسية؟

بعد تحذير الصحة العالمية .. إليك أسباب أعراض وعلاج الحصبة عند الأطفال

مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ