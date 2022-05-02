سباق مميز بين فيراري 458 و كورفيت الخارقة .. فيديو

تتوالى سباقات السيارات التي تستغرض اقوى الطرازات المقدمة من قبل كبار مصنعي المركبات حول العالم، حيث تظهر النسخة الخارقة شيفروليه كورفيت C8 وهي في مواجهة ايقونة فيراري 458 سبيشيال صاحبة القدرات القوية.

سباق مميز بين فيراري 458 و كورفيت الخارقة

قدمت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعرض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE يظهر من خلاله تحدي مميز بين السيارة فيراري 458 سبيشيال و شيفروليه كورفيت C8.

وتعالت اصوات المحركات الخاصة بتلك النسختين ليبدأ هذا السباق التنافسي المميز، حيث تبادلت السيارتين الانطلاقات القوية الخاصة بالتسارع وسط تحدي كبير.

القدرات الفنية للنسخة شيفروليه كورفيت C8 و فيراري 458

اما عن القدرات الفنية للنسخين فتستمد السيارة فيراري 458 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات سعة 4500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 605 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 540 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات.

بينما تعتمد السيارة شيفروليه كورفيت C8 على محرك طراز V مكون من 8 اسطوانات سعة 6200 سي سي، قادر على ضخ قوة قدرها 482 حصانا، و 613 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتستمد السيارة اوامر التسارع من خلال علبة تروس أوتوماتيكية الحركة من 8 سرعات، تعمل عبر تقنية الدفع الخلفي.