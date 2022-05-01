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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المشوار الحلقة الأخيرة.. محمد رمضان يعيد الآثار

صدى البلد

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 30 والأخيرة، مطالبة أسما إبراهيم من ابنها آدم الابتعاد عن قضية ورد التي تقوم بدورها الفنانة دينا الشربيني، والتنازل عن التدخل في مواجهتها لوجيه الشوربجي بسبب الآثار المسروقة، ولكنه أخبرها أن حقهم الحصول على تلك الأموال من وجيه الشوربجي للإقامة في منزل أكبر وهو ما أغضب والدته.

وقام محمد رمضان خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 30 بعمل خطة للإيقاع بالريس صديق الذي يقوم بدوره الفنان عمرو عبد الجليل، ووجيه الشوربجي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد كمال، حيث أخذ وجيه وابنه همام إلى ورشة الريس صديق وأوهمه أنهم شركاءه في الآثار وجلبهم إليه للتفاوض معه، ولكن محمود الليثي أخبر عمرو عبد الجليل أن كلام ماهر غير صحيح.


لنكتشف بعد ذلك خلال مسلسل المشوار الحلقة 30 أن ماهر تعاون مع المقدم علاء لتسليمه المتبقي من الآثار التي يمتلكها وجيه ومساعدته في إدانة وجيه، وبالفعل يصل علاء أثناء حديث ماهر إلى وجيه وصديق ليقبض عليهم جميعًا، ويساعد ماهر في الخروح من القضية، إذ أخذ حكم عام مع وقف التنفيذ.

مسلسل المشوار مسلسل المشوار الحلقة 30 والأخيرة المشوار دينا الشربيني محمد رمضان

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