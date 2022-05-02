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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحد كبار عائلات أسوان: المحافظة لها طابعها الخاص في الاحتفال بالعيد

صدى البلد

قال عيسي سباق أحد كبار العائلات بأسوان، أن مظاهر الاحتفال بمحافظة أسوان بالعيد والصعيد تختلف من مكان إلى آخر لكن محافظة أسوان لها طابعها الخاص.

وأضاف أن الرجال يتميزون بالملابس البيضاء وبعد صلاة العيد يبدأ الرجال والعائلات بالحضور داخل المضيفه المخصصه لكل عائلة.

وأوضح أنه يتم تناول الطعام الذي يتكون من أرز بلبن وكيك وحلويات، وهذة من السمات الخاصة بالمكان ويقوم الرجال بالتزاور فيما بينهم لاتهنئة بالعيد .

وتابع أنه من العادات الخاصة بأسوان أن تقوم النساء بالتعاون فيما بينها للتهتئة من عشية العيد لكن الرجال من بعد صلاة العيد.

العيد أسوان محافظة أسوان مظاهر الاحتفال صلاة العيد

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