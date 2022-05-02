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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم امام يهنئ الأمة الاسلامية بعيد الفطر المبارك

صدى البلد

هنأ حازم امام، نجم نادي الزمالك السابق، الأمة الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر انستجرام.

وكتب: “عيد فطر مبارك، اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات”.

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من جانب اخر، كشف الناقد الرياضي محمد الصايغ عن تفكير اتحاد الكرة المصري في تعيين لجنة فنية مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص لاتخاذ القرارات التي تخص الأمور الفنية.

وقال الصايغ في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتحاد الكرة يفكر في تعيين لجنة فنية مكون من ثلاثة أشخاص أو أربعة ولكن بدون حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس الإدارة"

وختم حديثه قائلا: "محمود سعد عندما كان مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم كان يجتهد ويعد تقاريرا مميزة ورغم ذلك لا يُنظر في تلك التقارير من مجلس إدارة اتحاد الكرة وهذا بسبب سوء العقلية التي كانت تدير الاتحاد".

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