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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يشهد صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد أبو الحجاج

صلاة عيد الفطر المبارك
صلاة عيد الفطر المبارك بساحة ابو الحجاج بالاقصر

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم الاثنين إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد أبو الحجاج بمشاركة كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و اللواء عصام عثمان مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر واللواء دكتور علي الشرابي وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر والعميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ  والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر و وكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبدالدايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية  بالمحافظة  .

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وتقدم محافظ الأقصر  بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء،  متمنياً دوام السلام والخير على مصرنا الحبيبة .

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