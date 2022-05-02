الرئيس السيسي لـ أبطال الاختيار وعائدون: والله كنا حريصين ألا يحدث تصادم واللي أتسجل هو الحقيقة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبطال مسلسل «الإختيار 3» و«عائدون» على نجاحهم أثناء عرضهم في شهر رمضان الكريم.

وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة: «والله والله والله كنا حريصين ان لايسقط او يحدث تصادم واللي عملتوه وسجلتوه للناس والله هي الحقيقة واقول لكل أبناء مصر وأسر الشهداء والمصابين اوعوا تفتكروا ان أبنائكم سقطوا في معركة طغيان، واحنا لم نعتدي واحنا حاولنا وكل كلمة اتقالت كانت عبارة عن واقع نقلتوه للجميع، وأبناء الشهداء تقول احنا ابناء الشهداء الأبطال اللي حفظوا على البلد ومحدش يزيف الحقائق ولا يشوه التاريخ ولا يضيع قيمة اللي عملوه.

وأضاف الرئيس السيسي: «كل سنة وانتم طيبين، واللي انتم عملتوا جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء الذين ضحوا علشان مصر تعيش، وعايز اقولكم احنا قولنا ان التاريخ مش هنسيبه لحد».