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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك

صدى البلد

تعد فرحة العيد هي الفرحة التي ينتظرها الكبار قبل الأطفال حيث يحتفل كل شخص بطريقته المختلفة.

 

ورصدت عدسة موقع صدي البلد احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك من الأماكن العامة المختلفة.

 

وظهر خلالها  توافد العديد من المواطنين باصطحاب الأسر والأصدقاء  يحتفلون داخل المراكب النيلية ويلتقطون الصور علي كورنيش النيل بكوبري السادس من أكتوبر، وذلك عقب صلاة العيد مباشرة.

 

 

صلاة العيد


وأوضحت الأوقاف في بيانها ضوابط صلاة عيد الفطر أنه تم السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم ، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات.


وأكدت الأوقاف على أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعًا ولا قانونًا، مبينة أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيئة لذلك التي يحددها ولي الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوب عنه ، ومن فاتته صلاة عيد الفطر جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردًا حيث كان ، في بيته ، أو حقله ، أو محل عمله أيا كان.

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