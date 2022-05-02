بتكلفة 7.8 مليون جنيه.. الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط لمياه الشرب في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انتهاء أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطريق سوهاج اخميم وطريق الجامعة بتكلفة تبلغ 7.8 مليون جنيه تمهيدا لقيام المحافظة باعمال الرصف.

وذلك فى اطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج باحلال وتجديد أعمال البنية التحتية لجميع مشروعات رصف الطرق والانتهاء منها قبل أعمال الرصف بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة وترشيد المال العام.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم الانتهاء من الإحلال والتجديد لخطوط المياه بطريق اخميم سوهاج بطول 2.5 كيلو متر وكذلك خطوط مياه الشرب بطريق الجامعة بطول 550 متر وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف مطابق للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتحسين الضغوط والتغلب على ضعف المياه.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات أنه تم إحلال وتجديد مواسير المياه بطريق سوهاج اخميم قطر 315 ملى بطول 1050 متر وكذلك مواسير قطر 280 مم بطول 480 متر ومواسير قطر 225 مم بطول 900 متر وتم الانتهاء من تنفيذ 15غرفة محابس وتنفيذ 25 قطعية علي خط مياه قطر 280 مم هذا بالاضافة الى احلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطريق الجامعة قطر 12 بوصة.