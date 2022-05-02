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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد علوم عين شمس يكشف تفاصيل إنشاء مركز التميز للاستدامة بالجامعة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس،  أن الجامعة تعمل في مرحلة إنشاء أول مركز لدعم التنمية المستدامة تابع للجامعة وياتي ذلك في إطار جهود الجامعة لدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

 

وأضاف الدكتور محمد رجاء، أن إنشاء المركز يعد إضافة كبيرة وملموسة في مجالات التنمية المستدامة بالدولة حيث يأتى إيمانا بأهمية دور التعليم والبحث العلمى والجامعة فى مساندة الدولة وجهودها لتحقيق حياة أفضل للمواطن والأجيال القادمة.

وقال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إنه تم الانتهاء من الامتحانات الفصلية مؤكدا علي إعلان نتائج كل مادة فور انتهاء الطالب من إجرائها.

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عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتابع الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لصدي البلد أن الكلية تنظم اختبارات طوال الفصل الدراسي للحفاظ علي مستوي الطالب وتمكينه.

 

وأكد عميد كلية العلوم أن الكلية تستعد خلال  لإجراء الامتحانات العملية لنهاية العام الدراسي، والتي ستعقد بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة، مشيرا إلى أن الامتحانات العملية ليس لها جدول موحد للكلية ولكن حسب كل فرقة إضافة إلى تقسيم الطلاب علي مجموعات  طبقا لتطبيق الإجراءات الاحترازية .

 

وكشف عميد كلية العلوم موعد امتحانات نهاية العام الدراسي أنها سوف  تعقد في نهاية شهر مايو أو بداية شهر يونيو، على أن تعلن الجداول النهائية لها بعد عيد الفطر .

وأضاف أن  كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة، لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية.

كشف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ صدي البلد  عن 4 برامج جديدة في غاية الأهمية ، أحدهم برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهني في الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية .

وأشار عميد كلية العلوم، إلى أن هناك 3 برامج أخرى تم الموافقة عليهم كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية ، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.

جامعة عين شمس كلية العلوم جامعة عين شمس خطط الدولة للتنمية المستدامة البحث العلمي Jobs Education

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