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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في تقليد سنوي.. محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، من خلال زيارته لدارين للأيتام بطنطا لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك بحضور الأستاذ شيخ العرب عبد الله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

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وحرص المحافظ  على الجلوس مع الأطفال والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وأجرى حواراً من القلب إلى القلب بين أبنائه مستمعاً إلى طموحاتهم وآمالهم في حياتهم المستقبلية،  كما اطمأن من المسؤولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم، موجهاً  مديرية التضامن بتنظيم رحلة ترفيهية لهم.

 

وقدم رحمي الهدايا للأطفال، داعياً المولى عز وجل أن يكون عيداً سعيداً عليهم ، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده بينهم ومشاركتهم فرحة العيد، كما أشار رحمي أن المحافظة لا تدخر أي جهد  في تقديم كافة سبل الراحة لرعاية الأيتام وإعطائهم حقوقهم كاملة من أجل دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع.

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تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المحافظة المستمر لدور الأيتام وحرصها الدائم على تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، مما يحقق الإستقرار والسلام الإجتماعي.

 

رافق المحافظ خلال الزيارة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ أشرف حسن رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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