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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

سينما العيد
سينما العيد

يقبل الكثيرين على دور العرض خلال ايام العيد باعتبارها احدى الاماكن التي يمكن قضاء اجازة عيد الفطر بها وتعتبر دور العرض او السينما هذا العام مختلفه عن العام الماضي حيث يشهد سباق افلام العيدعودة عدد من النجوم الي الساحة الفنية بعد غياب عدة سنوات.

افلام عيد الفطرفي السينما 

تشهد أفلام عيد الفطر هذا العام عودة نجوم ونجمات غابوا عن الساحة الفنية والسينما، ليشاركوا في المنافسة على أعلى الإيرادات، خاصة أن مواسم الأعياد تلقى إقبالا جماهيريا كبيرا، وهو ما تحقق في المواسم الماضية.

ويعود النجم أحمد حلمي للسينما في موسم عيد الفطر بعد غياب 3 أعوام، من خلال فيلم (واحد تاني) ويجسد خلاله شخصيتين ضمن أحداثه التي تجري في إطار كوميدي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

افلام العيد السينما في العيد دور العرض في العيد

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