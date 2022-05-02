الفرق الطبية تنتشر بساحات الشرقية لتطعيم المواطنين ضد كورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شهدت المحافظة منذ الصباح الباكر إنتشار الفرق الطبية المتحركة والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بالمساجد الكبري، والساحات، والميادين.

وذلك لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، تزامنا مع صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تم تطعيم المصلين، والمواطنين المترددين علي العيادات المتنقلة بالشوارع الرئيسية والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، بالجرعات الأولي والثانية والثالثة التنشيطية، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وأشار "مسعود" الي أن الفرق الطبية بالمحافظة قامت حتي الآن بتطعيم ٣ مليون و ٦٣٤ ألف و ٥٥٨ مواطن بالمحافظة جرعة أولي بنسبة تغطية بلغت ٨٤%، هذا بجانب تطعيم أكثر من ٢.٥ مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية ٦٨%، وتطعيم ٣١٣٠٧٠ مواطن بالجرعة الثالثة التنشيطية، وأكثر من ٢٩٠٧٩٣ طالب من عمر ١٢ حتي ١٨ عام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

ويناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، كإرتداء الكمامات وغسيل الأيدي، والحفاظ على التباعد الإجتماعي، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وسرعة التوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.