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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المهندس يدخل الأعلى مشاهدة بـ"وعرفتك".. فيديو

ماجد المهندس
ماجد المهندس

تمكن الفنان ماجد المهندس من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب “ ، وذلك من خلال أغنيته الجديدة ” وعرفتك". 

حيث حققت الأغنية ما يقرب من 130 ألف مشاهدة فى غضون 15 ساعة فقط واحتلت المركز الـ15 في الفيديوهات الرائجة .

وكانت قد طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات منذ قليل، ڤيديو كليب أغنية  "وعرفتك" للفنان ماجد المهندس، عبر قناتها الرسمية على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".
وتكون الأغنية باللهجة المصرية من كلمات كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان وليد سعد، توزيع جلال حمداوي، والڤيديو كليب تحت إشراف المخرج التركي  نيهات اوداباسي.

ماجد المهندس يطرح ڤيديو كليب أغنية “وعرفتك”

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وتم الاستعانة في الڤيديو كليب بالصديقة السابقة للاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، الموديل العالمية إيرينا شايك.

وحقق الفنان ماجد المهندس، إجمالي مشاهدات عبر يوتيوب وصلت إلى 18 مليون مشاهدة خلال 8 أيام، وتصدرت أغنية مشتاقلك ترتيب الأكثر استماعًا بـ 10 مليون و100 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية لو سأل برصيد 3 مليون و100 ألف مشاهدة، ثم أغنية منبعد ومنقسى برصيد 2 مليون و500 ألف مشاهدة، وأخيرًا أغنية يا هلا ويا مرحبا برصيد 2 مليون و400 ألف مشاهدة.

وقد تفاعل عدد من نجوم الغناء مع اغنية ماجد "مشتاقلك" جراء روعتها، حتى ان المطربة اصالة نصري قامت بغنائها امام برج ايفل اثناء زيارتها الاخيرة الى العاصمة الفرنسية باريس، الامر الذي اثار اعجاب شاعرها ليغرد بوناصر في حسابه على "انستغرام" :" الله يا اصالة".

ماجد المهندس أصالة الفنان ماجد المهندس تركي آل الشيخ كريستيانو رونالدو

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