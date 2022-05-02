العيال كبرت .. مَن تبقى من أبطال المسرحية الأكثر مشاهدة في العيد

مشهد من أطباق متنوعة من الكعك والبسكويت وأنواع التسالي المختلفة، وملابس جديدة يرتديها الأطفال، وتجمع الأسرة أمام التلفاز يشاهدون مسرحيات العيد المميزة، فهناك أعمال فنية مرتبطة بالأعياد، بمجرد ظهورها على الشاشة تُشعرنا بأجواء العيد.

تعتبر مسرحية «العيال كبرت» إحدى أبرز المسرحيات التي يتم عرضها خلال أيام عيد الفطر المبارك، فدائمًا ما يتم لم شمل الأسرة الواحدة أمامها، وتسمع أصوات الضحكات عالية بينما يتم عرض المشاهد الكوميدية لنجومها، إلا أننا ومع رحيل معظم نجوم عرض المسرحية بات الكثير منا يشعر بالحزن على هؤلاء النجوم الذين فارقوا عالمنا، فمن تبقى على قيد الحياة من «عائلة رمضان السكري».

عائلة رمضان السكري

تدور أحداث مسرحية العيال كبرت حول عائلة رمضان السكري المكونة من ثلاثة شباب وفتاة وزوجة طيبة للغاية، وزوج طفح به الكيل، حيث يكتشف كمال الابن الأكبر عن طريق الصدفة رسالة غرامية في حقيبة والده، يعلم من خلالها نيته في الزواج من امرأة أخرى غير والدته.

يقرر الأولاد الأربعة البحث عن الأسباب التي دعت والدهم لترك والدتهم والزواج من أخرى، ويحاولون بطريقة كوميدية ابعاد والدهم عن هذا التفكير.

عائلة رمضان السكري في مسرحية العيال كبرت

مَن تبقى من أبطال مسرحية العيال كبرت؟

أبطال مسرحية العيال كبرت الذين طالما رسموا البسمة على وجوه المشاهدين، فارقوا جميعًا الحياة، ولم يتبق من عائلة رمضان السكري سوى ابنته الوحيدة «سحر»، فمن هم أبطال هذا العمل الفني المميز؟

الفنان الراحل سعيد صالح الذي لعب دور سلطان الابن الأوسط في مسرحية العيال كبرت.

الفنان الراحل يونس شلبي الذي أدى دور الابن الأصغر عاطف.

الفنان الراحل أحمد زكي في دور الابن الأكبر والأعقل كمال.

الفنان الراحل حسن مصطفى في دور الأب رمضان السكري.

الفنانة الراحلة كريمة مختار في دور الأم الطيبة زينب.

الفنانة نادية شكري في دور الابنة الوحيدة سحر.

من هي الفنانة نادية شكري؟

الفنانة نادية شكري

وُلدت الفنانة نادية شكري في فبراير عام 1955م، وتزوجت من الفنان الراحل سامي العدل، وقدمت خلال مسيرتها الفنية عددًا من الأدوار الثانوية، إلا أنها اشتهرت بصورة واسعة من خلال دورها في مسرحية العيال كبرت.