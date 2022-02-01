عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. سر خلاف نادية شكري مع والدها وتدخل سعيد صالح

نادية شكري
نادية شكري

تحتفل اليوم الثلاثاء 1 فبراير، الفنانة نادية شكري ، بعيد ميلادها الـ 67، إذ ولدت بمثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة، عام 1955. 

 

مسيرة نادية شكري

وتعتبر نادية شكري ، إحدى الفنانات اللاتى قدمن عددًا قليلاً من الأعمال المسرحية، وتوقفت فترة طويلة عن التمثيل. 

ومن أشهر أعمال أعمال نادية شكري ، الفنية مسرحية "العيال كبرت"، وهي "آخر فرد" في العائلة بعد رحيل جميع أبطال المسرحية. 

txt

في عيد ميلاد سعد الصغير.. أبرز المعلومات عنه وسر 3 خواتم ألماظ قدمهم لزوجته الجديدة

txt

في عيد ميلاد هشام سليم | قصة التحول الجنسي لابنته

خلاف نادية شكري مع والدها 

كان سعيد صالح سببًا في الصلح بين نادية شكري ، ووالدها أثناء عرض مسرحية «العيال كبرت»، ولولا موقفه هذا كان يمكن أن يطول الخلاف مع والدها.

وقالت نادية شكري: «أتذكر دائما موقفه معي في مصالحتي على أبي رحمة الله، حيث كان يوجد خلاف كبير بيني ووالدي وفي إحدى الليالي عرض المسرحية فوجئت بوالدي ومعه أصدقاؤه يجلسون في أول صف بالمسرح، وأثناء خروجي شاهدني "سعيد" وأنا أبكي، فسألني ماذا حدث، فقلت له أن والدي يجلس في أول صف، فقال لي "ولا يهمك"، ودخل إلى خشبة المسرح ونظر إلى أبي أمام الجمهور وقال له "مالك يا عم شكري مزعل بنتك ليه" وأخذ يضحك مع الجمهور».

 

سبب طلاق نادية شكري من سامي العدل

الفنانة نادية شكرى كانت متزوجة من سامي العدل وانفصلت عنه مرتين قبل طلاقهما بشكل نهائي.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية كشفت نادية شكري، عن سبب الطلاق، وقائلة "كنت شديدة الغيرة عليه وفي نفس الوقت كان رجل "شقي" ولم يتحمل غيرتي". 

نادية شكرى الفنانة نادية شكرى مسيرة نادية شكري عيد ميلاد نادية شكري عيد ميلاد الفنانة نادية شكري عيد ميلاد

موضوعات متعلقة

تفاصيل شخصية كنزى هلال في «تزوج ما قالها ليا»

محمد عبده من الفقر للنجومية.. بدأ بحارا وصار فنان العرب.. وفضل نفسه على عبد الحليم حافظ

تامر حسني يتسبب في تعالي صرخات الحاضرين في فورميلا الرياض.. فيديو

تعرف على تفاصيل شخصية منذر رياحنة بمسلسل "ولهان"

بحضور نجوم الغناء الشعبى.. 50 صورة لحفل زفاف المطرب مسلم

«تستاهل يا قلبي» و«نباتات الصحاري» يناقشان قضايا المرأة في المركز القومي للسينما

فردوس عبدالحميد تكشف أسرار أعمالها مع إنجى أنور

الليلة.. عرض فيلم توأم روحى فى مهرجان جمعية الفيلم

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. سر خلاف نادية شكري مع والدها وتدخل سعيد صالح

فوائد شرب الحلبة على الريق للبشرة

عبد الرازق توفيق يكتب: سيناء والجمهورية الجديدة أمن واستقرار وبناء وتنمية

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية

وزير السياحة والآثار يرافق رئيس السنغال في زيارة لـ المتحف القومي للحضارة (صور)

9 حيل سهلة تمكنك من علاج الأرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في مصرع 7 من أسرة واحدة بالشرابية

خالد الدرندلي: أبو جبل جاهز لمباراة الكاميرون.. والشناوي خارج الحسابات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

عاجل.. الجواتيمالي ماريو إسكوبار حكما لمباراة مصر والكاميرون

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الحلبة على الريق .. أبرزها التخسيس وعلاج الضعف الجنسي وتقوية الشعر

فوائد الحمص للرجال والسيدات .. يحمي من 9 أمراض

العيش البتاو أجود أنواع الخبز الفرعوني .. اكتشف سر قدرته على علاج الأمراض| نوستالجيا

تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية في ختام التدريب البحرى المصرى السعودى "مرجان-17"

فيديو

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

منظومة جديدة.. وزير التعليم يقرر تدريس البورصة لطلاب 5 و6 ابتدائي “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ